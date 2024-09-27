İzmir\'de Çocuklar İçin Kültürel Eğitim Projesi Başlatıldı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 6-13 yaş arasında bulunan ve nitelikli eğitime erişimi sınırlı olan çocukların kentin zengin tarihi ve kültürel mirasını tanımasına yönelik önemli bir adım attı. Kentimiz İzmir Derneği ile yapılacak program doğrultusunda ilk etapta bin öğrenci atölye çalışmalarına katılacak, müze, ören yerleri ve kazı alanlarını gezerek farkındalık kazanacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin farklı bölgelerinde yaşayan ve nitelikli eğitime erişim konusunda sorun yaşayan 6-13 yaş arasındaki çocukların kentin zengin kültürel ve tarihi dokusunu tanıması için harekete geçti. Başkan Tugay, İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği (Kentimiz İzmir) ile ilk etapta bin çocuğun programdan yararlanması için iş birliği yapma kararı aldı. Kentimiz İzmir Derneği'nin, çocukları atölye ve etkinliklerle buluşturduğu Kontak - Yenilikçi Öğrenme Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Tugay, Kentimiz İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce'den verilen eğitimler hakkında bilgi aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarından Ramazan Tezcan ile Zeki Yıldırım'ın da katıldığı programda, çocuklar Başkan Tugay için özel olarak 3 boyutlu tasarımla hazırladıkları ve adı ile soyadının üstüne yazıldığı anahtarlığı hediye etti.

"Eşsiz mirasın gelecek kuşaklara aktarılması önemli"

Tugay, İzmir'in eşsiz bir tarihe sahip olduğunu, bu kadim kültürün ve mirasın gelecek kuşaklara sağlıklı şekilde aktarılması gerektiğini vurguladı.

Kentimiz İzmir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Yüce de dernek hakkında ve çocuklara yönelik düzenledikleri atölyeler hakkında bilgi verdi.

Çok yönlü öğrenme imkanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek program kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerinde tarih, kültürel mirası koruma ve kentlilik bilincinin arttırılması hedefleniyor.

Program kapsamında minik arkeologlar, geleneksel zanaatlarda yaratıcılık, kültürel mirasın koruyucuları atölye çalışmalarının yapılması planlanıyor. Çocuklar müze, ören yeri ve kazı alanlarını ziyaret edecek, el sanatları atölyelerinde geleneksel sanatları tanıma imkanı bulacak.