İzmir'de Çocuklar Kendi Kitaplarını Yazdı

13.04.2026 09:54  Güncelleme: 11:05
İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların ufkunu açan projelere ev sahipliği yapıyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde beş hafta süren "Bir Yazar Bir Çizer ile Resimli Kitabımı Hazırlıyorum" atölyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na sayılı günler kala tamamlandı. Çocuklar, hazırladıkları kitap ve aldıkları eğitim sertifikası ile büyük sevinç yaşadı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) beş haftalık "Bir Yazar Bir Çizer ile Resimli Kitabımı Hazırlıyorum" atölyesi tamamlandı. Eğitmen ve yazar Cansu Yetik ile kitap çizeri Özge Yetik yönetimindeki çalışma, 7-12 yaş arası 20 çocuğun katılımıyla gerçekleşti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala biten atölye sonucunda, çocuklar kendi yazdıkları kitaba erişmenin mutluluğunu yaşadı. Çalışma sonucunda küçük yazarlara eğitim sertifikası da takdim edildi.

İlk kez AASSM'de yapıldı

Atölye kapsamında çocuklara yazmanın önemi öğretilirken, her çocuk kendi seçtiği bir konu üzerinden hikaye yazdı. Yazılan hikayelerin ardından kitapta yer alacak çizimlerin boyanması aşamasına geçildi. Resimli bir hikaye yaratmanın ayrıntılarını öğrenen çocuklar, unutamayacakları bir deneyim yaşadı.

Cansu Yetik ve Özge Yetik, Türkiye'de ilk kez resimli kitap atölyesini AASSM'de hazırladıklarını belirterek, "Çocukların özellikle bir kitap nasıl hazırlanır, yazar kimdir, editör ne yapar, kitap hangi aşamalardan geçerek hazırlanır gibi konularla tanışmasını istedik. Çocukları okumaya, yazmaya, çizmeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Çocuklar, düşündükleri bir fikri yazıya aktardı, yazarken kahramanlarını kendileri seçti ve resimlerini çizerek boyama yaptı. Oldukça başarılı oldular. Hayatlarına birer küçük yazar olarak devam edeceklerine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, Güncel, Kültür, Çocuk, İzmir, Sanat, Son Dakika

Advertisement
