İzmir'de Dalgıçlar, Körfez'den Ambalaj Atıkları Topladı - Son Dakika
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İzmir'de Dalgıçlar, Körfez'den Ambalaj Atıkları Topladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dalgıçları, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla dalış yaptı. Toplanan ambalaj atıkları, Darağaç Sanat Kolektifi tarafından sanat eserlerine dönüştürülüp Karşıyaka İskelesi'nde sergilenecek.

08.03.2025 14:07
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(İZMİR) - Çevre ve deniz ekosistemi sorunlarına dikkati çekmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi dalgıçları Körfez'de dalış yaptı. Çok sayıda ambalaj atığının toplandığı malzemeler, Darağaç Sanat Kolektifi tarafından tasarım malzemesi olarak kullanılıp Karşıyaka İskelesi'nde sergilenecek.

Temiz bir Körfez için dört koldan çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre ve deniz ekosistemi sorunlarına dikkati çekmek ve bu konuda farkındalık yaratmak yeni bir çalışmaya imza attı. İZDENİZ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalış ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda dalış yaptı. Ekipler, İzmir Körfezi'nden çok sayıda ambalaj atığı çıkardı. 5 kişilik dalgıç ekibi ile gerçekleştirilen dalış sonrası çıkan atıklar önce Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi. Sergilenen atıklar bölgeden geçen vatandaşlar tarafından hayretle izlendi.

Atıktan sanata

İzmir Körfezi'nden çıkan atıklar, Darağaç Sanat Kolektifi tarafından ileri dönüşüm projelerinde tasarım malzemesi olarak kullanılacak. Atıklar, sanatçı Ali Kanal'ın heykel ve enstalasyon (yerleştirme sanatı) çalışmalarına dönüşerek Karşıyaka İskelesi'nde sergilenecek. Bu yolla çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturulacak.

"Denizlerimiz ortak mirasımız"

Bu çalışmayı çevre bilincini artırmak amacıyla yaptıklarını aktaran İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, "Denizlerimiz bizim ortak mirasımız ve yaşam kaynağımız. İzmir deniziyle ve Körfeziyle bütünleşmiş bir şehir. Bu etkinlikte denizden büyük miktarda ambalaj atığı çıkardık. Her attığımız çöpün deniz ekosistemine etkisi bir kez daha düşünülmeli. Herkesi denizlerimizi ve doğayı koruma, özellikle ambalaj atıkları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı etkinlikle, denizlerimizin karşı karşıya olduğu kirlilik sorununa dikkat çekmeyi amaçladık. İzmir Körfezi'nden çıkarılan atıkların sanat eserine dönüşmesi, çevre bilincini artırmak adına küçük bir adımdır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Dalgıçlar, Körfez'den Ambalaj Atıkları Topladı - Son Dakika

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