 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de DEAŞ Üyeleri Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de DEAŞ Üyeleri Gözaltına Alındı

İzmir'de, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 Suriye uyruklu şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir\'de DEAŞ Üyeleri Gözaltına Alındı
15.12.2023 - 12:21,
Abone Ol

İZMİR'de, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 Suriye uyruklu şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Suriye uyruklu 3 şüphelinin geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler, bugün güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Suriye, İzmir, Suriye, Güvenlik, Terör, Gözaltı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de DEAŞ Üyeleri Gözaltına Alındı - Son Dakika


12:54
İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü
12:50
Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:48
Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı
11:52
Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41
Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım

Son Dakika
12:54 İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü
12:50 Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:48 Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı
11:52 Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41 Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 13:19:03. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de DEAŞ Üyeleri Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement