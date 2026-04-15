Çakalburnu Lagünü'nden Körfez'e Yayılan Yosunlar Toplanıyor

15.04.2026 09:35  Güncelleme: 10:14
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çakalburnu Lagünü'nde oluşan deniz marullarının yayılmasını kontrol altına almak için deniz ve karada eş zamanlı temizlik çalışmaları yürütüyor. Son 10 günde 20 ton yosun toplanarak bertaraf edildi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çakalburnu Lagünü'nde mevsimsel olarak oluşan deniz marullarının gel-git ve akıntı etkisiyle İzmir Körfezi'ne yayılmasını kontrol altına almak için deniz ve karada eş zamanlı çalışma yürütüyor. Son 10 günde yaklaşık 20 ton yosunun toplanarak bertaraf edildiği çalışmalarda, ekolojik dengenin korunması ve kıyı şeridinde yaşam kalitesinin olumsuz etkilenmemesi hedefleniyor.

İzmir'in Balçova ilçesi İnciraltı bölgesindeki Çakalburnu Lagünü'nde, sığ alanlarda yoğun şekilde gelişen deniz marulları su seviyesinin düşmesiyle yüzeye çıkmaya başladı. Medcezir etkisiyle yer değiştiren biyokütle, akıntı ve rüzgarın etkisiyle Göztepe, Karantina, Konak ve Alsancak kıyılarına kadar taşınabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, su seviyesinin düşmesiyle güneş ışığına maruz kalan ve bu nedenle çürüyerek kötü koku ile görsel kirliliğe neden olan deniz marullarının, çevre ve insan sağlığını tehdit etmeden yönetilmesi ve körfezde yaşam kalitesinin korunması için yoğun çalışma yürütüyor. Ekipler, son 10 günde yaklaşık 20 ton ölü yosunu toplayarak bertaraf etti.

Doğal süreç çevresel riske dönüşmeden önlem alınıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz Koruma Şube Müdürlüğü'nde bölge sorumlusu olarak görev yapan Anıl Kartal, özellikle sıcaklıkların artmasıyla birlikte çürüme sürecinin hızlandığına dikkati çekti. Deniz marullarının doğanın bir parçası olduğunu anımsatan Kartal, "Ancak su seviyesinin düşmesiyle yüzeye çıkan yosunlar güneş ışığına maruz kaldığında çürüyerek kokuya neden oluyor. Biz de hem görüntü hem de koku sorununu ortadan kaldırmak için denizden ve karadan müdahale ederek bertaraf sürecini yürütüyoruz. Derin sularda temizlik gemileri, kıyı hattında kara ekipleri, sığ bölgelerde ise amfibik araçlar kullanılarak deniz marullarına müdahale ediyoruz. Çakalburnu Lagünü hassas bir ekosisteme sahip. Çalışmalarımızı doğanın dengesini koruyacak şekilde planlıyoruz" dedi.

İZSU lagünde temizlik yapıyor

Öte yandan lagündeki su hareketliliğinin artırılması da mücadelede önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, su giriş-çıkışını kısıtlayan birikintiler kontrollü şekilde temizlenerek lagünün hidrodinamik yapısı destekleniyor. Bu sayede hem yosun birikiminin azaltılması hem de su kalitesinin korunması amaçlanıyor. Deniz marullarının, sudaki azot ve fosforu emerek su kalitesinin iyileşmesine katkı sağladığı biliniyor. Bu yönüyle doğal bir filtre görevi gören yosunlar, uygun koşullarda ekosistemin dengesine destek oluyor.

Kaynak: ANKA

