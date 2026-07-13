Karşıyaka'nın Deprem Röntgeni Çekildi... 23 Bin Bina İncelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'nın Deprem Röntgeni Çekildi... 23 Bin Bina İncelendi

13.07.2026 12:30  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'da mikrobölgeleme ve yapı envanteri çalışmalarını tamamladı. 27 mahallede yaklaşık 23 bin bina incelenirken, 400 metre derinliğe inen sondajlarla deprem riskine dair kritik veriler toplandı. Her binaya dijital kimlik oluşturulacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka'da mikrobölgeleme ve yapı envanteri çalışmalarını tamamladı. 27 mahallede yaklaşık 23 bin bina tek tek incelenirken, yerin 400 metre altına inen sondajlarla deprem riskini ortaya koyacak kritik veriler toplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere karşı güvenli ve dirençli bir kent oluşturmak amacıyla sürdürdüğü deprem hazırlık çalışmalarında önemli ilerleme sağladı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen mikrobölgeleme ve yapı envanteri çalışmalarının Karşıyaka etabında saha çalışmaları tamamlandı. İlçede yürütülen çalışmalar kapsamında yer yer 400 metre derinliğe ulaşan 113 sondaj kuyusu açıldı. Yaklaşık 7 bin metre sondaj çalışması yapılırken, 100 noktada zemin profilinin ayrıntılı ve gerçeğe en yakın şekilde incelenmesini sağlayan Konik Penetrasyon Testi (CPT) gerçekleştirildi.

6 BİN DENEY YAPILDI

Çalışmalar sırasında zemin numunesi alınarak laboratuvar ortamında yaklaşık 6 bin deney yapıldı. Böylece bölgenin jeolojik, jeofizik ve geoteknik özellikleri ayrıntılı şekilde ortaya konuldu. Olası diri fayların araştırılması amacıyla dört paleosismolojik hendek açılırken, yerel zemin koşullarını belirlemek için yaklaşık 650 jeofizik ölçüm gerçekleştirildi. Elde edilen verilerle anakaya derinliği, zemin büyütmesi, yeraltı suyu durumu, sıvılaşma potansiyeli ve diğer jeolojik tehlikeler detaylı olarak değerlendiriliyor.

27 MAHALLEDE ÇALIŞMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deprem hazırlıklarının önemli ayaklarından birini de yapı envanteri çalışmaları oluşturuyor. 30 Ekim 2020 İzmir depreminin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Bayraklı ve Bornova'da toplam 94 bin 733 yapının envanteri çıkarılmıştı.

Karşıyaka'da ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle yürütülen çalışmaların ardından 27 mahallede yaklaşık 23 bin yapı incelendi. İki aşamalı olarak yürütülen projenin saha çalışmaları tamamlanırken, arşiv tarama ve proje dijitalleştirme süreçleri devam ediyor.

HER BİNAYA DİJİTAL KİMLİK OLUŞTURULACAK

Ekim ayında tamamlanması planlanan çalışma sonunda Karşıyaka'daki her yapı için "bina kimlik belgesi" hazırlanacak. Sistem sayesinde ilçe sakinleri yaşadıkları bina hakkında detaylı bilgilere doğrudan erişebilecek. Bina kimlik belgesi ile yapıların ruhsat ve proje bilgileri, deprem mevzuatına ilişkin verileri ve binaya en yakın üç toplanma alanı bilgisi tek platformda sunulacak. Vatandaşlar bu bilgilere https://www.bizizmir.com/ adresindeki "yapı envanter" uygulaması üzerinden ulaşabilecek.

HEDEF "DAHA GÜVENLİ İZMİR"

Karşıyaka'da saha ve laboratuvar çalışmaları tamamlanırken, elde edilen verilerin değerlendirme ve raporlama süreci sürüyor. Çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak bilimsel veriler, İzmir Deprem Master Planı'nın hazırlanmasına da önemli katkı sağlayacak.

Bornova ve Karşıyaka'da yürütülen çalışmaların ardından mikrobölgeleme araştırmalarının yeni adresleri Konak ve Bayraklı olacak. Bu ilçelerde yapılacak jeolojik, jeofizik ve geoteknik araştırmalarla afet tehlikeleri ve riskleri bilimsel yöntemlerle ortaya konulacak, güvenli kentleşme politikalarına yön verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mikrobölgeleme ve yapı envanteri çalışmalarını tamamlayarak kentin deprem başta olmak üzere tüm doğal afetlere karşı daha dirençli hale gelmesini hedefliyor. Bilimsel verilere dayalı planlama anlayışıyla yürütülen çalışmalar, geleceğin güvenli yaşam alanlarının belirlenmesine ve İzmir'in afetlere hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Karşıyaka, Deprem, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'nın Deprem Röntgeni Çekildi... 23 Bin Bina İncelendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Lemina’nın kardeşi 1. Lig’e transfer oldu Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu
Tüm teklifleri reddetti, Lesley Ugochukwu’nun tercihi Galatasaray Tüm teklifleri reddetti, Lesley Ugochukwu'nun tercihi Galatasaray
Ederson’un söylediği şey Nathan Ake’yi saniyeler içerisinde ikna etmiş Ederson'un söylediği şey Nathan Ake'yi saniyeler içerisinde ikna etmiş

13:17
ABD’li şirket açıkladı Diyarbakır’da Türkiye’nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
ABD'li şirket açıkladı! Diyarbakır'da Türkiye'nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
12:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret
12:28
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş Rotası deşifre oldu
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu
11:55
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
11:43
Sıcak hava dalgası Avrupa’yı fena vurdu Bir haftada 10 binden fazla kişi öldü
Sıcak hava dalgası Avrupa'yı fena vurdu! Bir haftada 10 binden fazla kişi öldü
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 13:32:12. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'nın Deprem Röntgeni Çekildi... 23 Bin Bina İncelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.