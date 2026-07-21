İzsu'dan Manda Çayı'nda Temizlik Seferberliği - Son Dakika
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İzsu'dan Manda Çayı'nda Temizlik Seferberliği

21.07.2026 09:38  Güncelleme: 10:51
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, körfez kirliliğini önlemek için Manda Çayı'nda 7/24 temizlik başlattı. Son 2,5 yılda 727 bin ton malzeme temizlendi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında kötü koku oluşumunu önlemek ve İzmir Körfezi'ne ulaşan kirlilik yükünü azaltmak amacıyla dere temizliğini aralıksız sürdürüyor. Meles ve Arap derelerinin ardından Manda Çayı'nda 7 gün 24 saat esasına göre başlatılan kapsamlı temizlik çalışmaları, Bornova Çayı, Bostanlı Deresi ve Peynircioğlu Deresi'nde de devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent merkezindeki dere yataklarında yaz dönemi boyunca sürdürdüğü temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte dere yataklarında biriken dip çamurunun neden olduğu kötü kokuyu önlemek ve Körfez'e taşınan kirlilik yükünü azaltmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Meles ve Arap derelerinde temizlik tamamlandı. Ekipler şimdi de Körfez'e dökülen önemli su yollarından Manda Çayı'nda kapsamlı dip temizliğine başladı.

MANDA ÇAYI'NDA ÜÇ HAFTA SÜRECEK YOĞUN MESAİ

Çalışmalar kapsamında dere tabanında biriken dip çamuru, evsel atıklar ve sürüklenen malzemeler iş makineleriyle temizleniyor. Manda Çayı'ndaki çalışmalar, 42 kişilik İZSU ekibi, 12 iş makinesi ve 15 kamyon ile 7 gün 24 saat esasına göre yürütülüyor. Yaklaşık üç hafta sürmesi planlanan çalışmayla dere yatağının temizlenmesi, su akışının iyileştirilmesi ve çevresel olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÜÇ YILDA 727 BİN TONDAN FAZLA MALZEME ÇIKARILDI

İZSU'nun dere temizliği çalışmaları yalnızca Manda Çayı ile sınırlı kalmıyor. Kent genelinde yıl boyunca sürdürülen çalışmalar kapsamında dere yataklarında biriken dip çamuru ve atıklar düzenli olarak temizleniyor. Bu kapsamda 2024 yılında 228 bin ton, 2025 yılında 418 bin ton, bu yılın ilk yarısında ise 81 bin 587 ton malzeme dere yataklarından çıkarıldı. Böylece son iki buçuk yılda İzmir genelinde 727 bin 587 ton malzeme temizlenerek dere yataklarının su taşıma kapasitesi artırıldı, çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturan unsurlar ortadan kaldırıldı.

TEMİZLİK KÖRFEZ'E ULAŞAN TÜM DERELERDE SÜRECEK

İZSU, Manda Çayı'ndaki çalışmaların tamamlanmasının ardından Körfez'e ulaşan diğer dere yataklarında da temizlik çalışmalarını sürdürecek. Program kapsamında Bornova Çayı, Bostanlı Deresi ve Peynircioğlu Deresi başta olmak üzere kentin önemli dere yataklarında kapsamlı dip temizliği gerçekleştirilecek. Yıl boyunca sürdürülecek çalışmalarla hem yaz aylarında yaşanabilecek kötü kokunun önüne geçilmesi hem de İzmir Körfezi'ne ulaşan kirlilik yükünün azaltılarak deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzsu'dan Manda Çayı'nda Temizlik Seferberliği - Son Dakika

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