İzmir'de Destekli İstihdam Zirvesi Başlıyor
İzmir'de Destekli İstihdam Zirvesi Başlıyor

05.05.2026 10:10  Güncelleme: 10:52
İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Destekli İstihdam Programı kapsamında, çok sayıda kurumun destekleriyle Destekli İstihdam Zirvesi yapılacak. Zirvede, engellilerin iş gücüne katılımını destekleyen uygulamalar aktarılarak kapsayıcı istihdam modelleri masaya yatırılacak. Firmaların iyi uygulama örneklerinin ödüllendirileceği zirveye son başvuru tarihi ise 8 Mayıs olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Rotary 2440. Bölge Federasyonu iş birliği ve destekleriyle, Türkiye İş Kurumu katılımıyla 22 Mayıs'ta İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde Destekli İstihdam Zirvesi gerçekleştirilecek.

Engelli bireylerin iş gücüne katılımını destekleyen uygulamaların görünür kılınması, işverenler nezdinde farkındalık oluşturulması ve kapsayıcı istihdam modellerinin tanınması amacıyla düzenlenecek zirve, destekli istihdam yaklaşımının tüm engel gruplarına yönelik uygulanabilirliğini ortaya koymayı hedefliyor. Bu kapsamda iş dünyası, kamu, akademi ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulunacak ve iyi uygulama örnekleri değerlendirmeye alınarak ödüllendirilecek. Aynı zamanda zirve kapsamında bugüne kadar kurumlarında engelli istihdamına yer veren, kapsayıcı bir bakış açısı geliştiren ve farklı engel gruplarından bireyleri iş süreçlerine dahil eden işverenler değerlendirilecek.

Bu yılın teması "İş'te Nöroçeşitli Var"

Destekli İstihdam Zirvesi'nin 2026 yılı teması "İş'te Nöroçeşitli Var" olarak belirlendi. Nöroçeşitlilik; otizm, zihinsel engellilik, down sendromu, serebral palsi ve öğrenme güçlüğü gibi nörogelişimsel farklılıkları kapsayan bir çerçevede ele alınıyor. Bu bireylerin istihdam süreçleri; uygun iş eşleştirmesi, görevlerin açık ve yapılandırılmış şekilde sunulması ve iş ortamının destekleyici hale getirilmesi gibi unsurlara bağlı olarak şekilleniyor. Bu nedenle nöroçeşitli bireyler, iş ortamına uyum ve işte sürdürülebilirlik açısından daha yoğun ve sistematik desteklere ihtiyaç duyabiliyor. Bu tema kapsamında zirve, nöroçeşitli bireylerin istihdamına yönelik işveren uygulamalarını görünür kılmayı, bu alandaki deneyimleri paylaşmayı ve kapsayıcı istihdam anlayışını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Nöroçeşitli bireyleri istihdam eden tüm firmalar başvuru yapabilecek

2026 yılı başvuruları e-posta yoluyla kabul ediliyor. destekliistihdamzirvesi.org adresinde yer alan formda, firmaya ilişkin kurumsal bilgiler talep ediliyor. Form kapsamında yalnızca engel türleri ve genel çalışan sayıları gibi kurumsal değerlendirmeye esas bilgiler yer alıyor. İzmir sınırları içinde nöroçeşitli bireyleri istihdam eden tüm firmalar başvuru yapabilecek. Başvurular arasından belirlenen 10 farklı ödül başlığı kapsamında değerlendirme yapılacak ve 10 farklı ödül takdim edilecek. Başvuru süreci 8 Mayıs tarihinde sona erecek. Doldurulan başvuru formu, [email protected] adresine iletilecek.

Destekli istihdam ve iş koçu nedir?

Engelli bireylerin açık iş gücü piyasasında sürdürülebilir biçimde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen bir istihdam modeli olan Destekli İstihdam Modeli, bireyin beceri ve ihtiyaçları doğrultusunda mesleki değerlendirme yapılması, uygun iş ile eşleştirme sağlanması, işe yerleştirme aşamalarının planlanması, iş ortamına uyum süreci ve iş koçu desteği gibi alanları kapsıyor. Destekli istihdam yaklaşımı, yalnızca işe yerleştirmeyi değil, bireyin işte kalıcılığını, üretkenliğini ve iş ortamına uyumunu da modele dahil ediyor. Tüm engel gruplarını kapsayacak şekilde uygulanabilir nitelikte olan modelde önemli bir görev alan iş koçları ise destekli istihdam sürecinde birey ile işveren arasında köprü görevi üstlenerek süreci bireyselleştirilmiş şekilde yürüten bir profesyonel olarak dikkati çekiyor. Bireyin işe hazırlanmasını destekleyen iş koçu, iş yerinde görevlerin öğrenilmesine rehberlik ediyor, iş ortamına uyum sürecini kolaylaştırıyor ve işveren ve ekip ile iletişimi destekliyor. Bu destek, özellikle işin sürdürülebilirliği ve verimliliği açısından kritik bir rol oynuyor.

İŞ-İN Eğitim Programı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Destekli İstihdam Programı, başta nöroçeşitli ve zihinsel engelliler olmak üzere tüm engel gruplarından iş arayan kişilere iş koçu desteği sunmak üzere çalışıyor. Türkiye'de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen program kapsamda yürütülen İŞ-İN Eğitim Programı ile de engelli gençlere iş bulma süreci öncesinde işe hazırlık eğitimleri veriliyor. Engelli bireylerin sosyal, iletişim ve işe uyum becerilerini geliştirmeyi amaçlayan İŞ-İN Eğitim Programı, yaklaşık üç aylık bir eğitim sürecini kapsıyor. Eğitimlerde katılımcılara özgeçmiş hazırlama, iş hayatında davranış biçimleri, e-posta yazımı ve iş yeri kuralları gibi konularda kapsamlı içerikler sunuluyor. İŞ-İN Eğitim Programı, önümüzdeki dönem tekerlekli sandalye kullanıcısı engelli bireyler için de çalışma yapmayı planlıyor.

Kaynak: ANKA

