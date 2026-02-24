İzmir'de Diyabetle Mücadelede Yeni Adım: Farkındalık Merkezi Açıldı - Son Dakika
İzmir'de Diyabetle Mücadelede Yeni Adım: Farkındalık Merkezi Açıldı

24.02.2026 10:47  Güncelleme: 11:44
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Girne Bulvarı'nda Diyabet Farkındalık Merkezi'ni hizmete açtı. Merkez, diyabet hastalarına ve diyabet öncesi risk grubundaki bireylere yönelik danışmanlık, eğitim ve yönlendirme hizmetleri sunacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan ve uzun süredir atıl durumda bulunan Karşıyaka Girne Bulvarı üzerindeki üç daireyi sağlık merkezine dönüştürdü. Aynı yapı içinde yer alan Diyabet Farkındalık Merkezi çalışmalarına başlarken, Otizm Etkinlik Merkezi ve Psikolojik Destek Birimi de kısa süre içinde faaliyete geçecek. Diyabet Farkındalık Merkezi hem diyabet hastalarına hem de diyabet öncesi risk grubundaki bireylere yönelik hizmet veriyor. Diyabet Farkındalık Merkezi'nde şeker ve tansiyon ölçümleri yapılarak kişiye uygun bir program hazırlanıp yönlendirmeler yapılıyor, diyabetle ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriliyor.

"Bütüncül bakış açısıyla yönlendirmelerde bulunuyoruz"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Yaşam Şube Müdürü Ferhat Yıldız, "Merkezde bulunan hemşiremiz, diyabete karşı eğitimler verip obezite gibi risk faktörlerini değerlendirerek danışmanlık yapıyor. Şeker ve tansiyon ölçümü ile yara bakımını da kapsayan ilk değerlendirmeden sonra kişinin ihtiyaçlarına göre bütüncül bakış açısıyla yönlendirmelerde bulunuyoruz. Beslenme programına ihtiyaç varsa kişiyi, merkezimizde bulunan diyetisyenimize, fiziksel aktivite ihtiyacı varsa Küçük Çiğli'deki İZSEM'e, diyabete bağlı komplikasyonlar geliştiyse de Eşrefpaşa Hastanemize yönlendiriyoruz. Burada ayrıca diyabete ilişkin farkındalık oluşturmak için eğitimler de yürüteceğiz. Yurttaşlar yüz yüze, 153 Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden ya da 0232 294 24 21 numaralı telefonu arayarak merkezimize ulaşabilir" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Karşıyaka, Güncel, İzmir

