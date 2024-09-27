İzmir'de Dolandırıcılık: 1.6 Milyon TL'lik Malzeme - Son Dakika
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İzmir'de Dolandırıcılık: 1.6 Milyon TL'lik Malzeme

İzmir\'de Dolandırıcılık: 1.6 Milyon TL\'lik Malzeme

Dolandırıcılar, Manisa Büyükşehir Belediyesi adına sahte form ile 1.6 milyon TL'lik ürün aldı.

27.09.2024 11:49
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İZMİR'de dolandırıcılar, Manisa Büyükşehir Belediyesi adına satın alma talep formu düzenleyip, bir iş yerinden 1 milyon 600 bin TL değerinde tuvalet kağıdı ve ıslak mendil aldı. Belediyeden parayı tahsil etmeye çalışırken dolandırıldığını anlayan temizlik malzemeleri toptancısı satış müdürü Ferhat Akyol (55), Kendini belediye çalışanı olarak tanıtan kişi ürünleri depremzedelere göndereceklerini söylediği için indirim de yaptık. Şüpheli ya şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum dedi.

Konak ilçesinde temizlik malzemeleri toptancısında satış müdürü olan Ferhat Akyol'u 6 Eylül'de telefonla arayan ve kendisini Manisa Büyükşehir Belediyesi Tedarik Daire Başkanı F.B. olarak tanıtan, depremzedelere gönderilmek üzere temizlik malzemesi ihtiyaçları olduğunu belirtti. İddiaya göre daha sonra Akyol'un iş yerine toplam 1 milyon 600 bin TL'lik tuvalet kağıdı ve ıslak mendil alınacağını bildirilen satın alma talep formu geldi. Akyol'un imzaladığı formun ardından ürünler, 9 Eylül'de bayinin Sakarya'daki merkezinden yüklenerek Mersin'e gönderildi. Akyol, ödemesini alamayınca belediyeyi arayarak satış yaptığını ve ödemesinin halen yapılmadığını söyledi. F.B. ise böyle bir alım yapmadıklarını, belgenin sahte olduğunu ve son dönemde ismini kullanan kişilerin başkalarını da dolandırdığına yönelik telefonlar alındığını belirtti. Dolandırıldığını anlayan Akyol, durumu polis merkezine bildirdi ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DEPREM BÖLGESİNE YARDIM İÇİN ALIYORUZ DEMİŞLER

2 TIR dolusu malzemenin Mersin'e gönderildiğini dile getiren Akyol, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin deprem bölgesine yapacağı yardımla ilgili bir ürün talepleri olduğunu belirttiler. Burada talep edilen ürünlerle ilgili fiyat çalışmalarını hazırlamışlar. Bize getirdiler. Manisa Büyükşehir Belediyesi faturası keserek tahsilatını yapacağımızı söylediler. Dolandırıcılar Manisa Büyükşehir Belediyesi adına talep formu gönderdiler, tedarikçi firmalar olarak kaşeledik. Bunu üzerine ürünler firmanın Sakarya merkezinden Mersin'e gönderildi dedi.

'DEPREMZEDELERE YARDIM DİYE İNDİRİM YAPTIK'

15 gün içerisinde ödeme alamayınca durumdan şüphelendiklerini ve belediyeye ulaştıklarını anlatan Akyol, Gerçeği bu görüşmeyle öğrendik. Kurumdaki daire başkanı telefonla yaptığımız görüşmede kendi adı kullanılarak piyasada birkaç kez dolandırıcılık yapıldığını, son 10 günde benzer geri dönüşler aldıklarını söyledi. Cumhuriyet Savcılığı'na biz şikayetçi dilekçesini verdik. Bu konuyla ilgili ciddi derecede bir mağduriyetimiz var. Ürünleri depremzedelere göndereceklerini söylediği için indirim de yaptık. Şüpheli ya da şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istiyorum diye konuştu.

Haber - Kamera Tekin GÜRBULAK-- Kadir ÖZEN İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Dolandırıcılık: 1.6 Milyon TL'lik Malzeme - Son Dakika

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