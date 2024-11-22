İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu

İzmir'de altın kolyelerin ayarlarını değiştirerek kuyumculara sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 kuyumcunun, düşük değerdeki altın kolyelerin yüksek değerde gösterilerek satıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
İş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kuyumculara 8 ayardaki altın kolyeleri 22 ayar görüntüsü verip satarak yaklaşık 350 bin lira dolandırdıkları suçlamasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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