İzmir\'de Dolmuşta Yangın: Hasar Meydana Geldi

İzmir'in Konak ilçesinde dolmuşta çıkan yangın hasara neden oldu.

Güneşli Mahallesi Eşrefpaşa Caddesinde, içinde yolcu olmayan 35 M 9172 plakalı dolmuşta yangın çıktı.

Durumu fark eden şoför araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın araçta hasara neden oldu.

Minibüsteki yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.