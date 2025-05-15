İzmir'de Dünya İklim Günü'nde Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika
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İzmir'de Dünya İklim Günü'nde Çevre Temizliği Etkinliği

Buca ve Bornova Belediyeleri, Dünya İklim Günü'nde Gökdere Kanyonu çevresinde doğa yürüyüşü ve çevre temizliği gerçekleştirdi. Etkinliğe katılanlar, karbon ayak izlerini hesaplayarak doğanın korunması için farkındalık oluşturdular.

15.05.2025 16:46  Güncelleme: 18:19
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(İZMİR) - Buca ve Bornova Belediyeleri, Dünya İklim Günü'nde iki ilçenin sivil toplum kuruluşları ile doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yaptı.

Sürdürülebilir bir çevre hedefi ile ortak çalışmalar gerçekleştiren iki belediye 15 Mayıs Dünya İklim Günü'nde Gökdere Kanyonu çevresinde yürüyüş ve orman temizliği gerçekleştirdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin katıldığı yürüyüş, Gökdere Piknik Alanı'ndan başlayarak Kırcaali Çeşmesi'nde son buldu. "İklimi Değil Kendini Değiştir", "Temiz Dünya Temiz Gelecek!" sloganlarıyla gerçekleştirilen etkinliğin ardından katılımcıların karbon ayak izi hesaplaması yapıldı.

Doğaya verilen zararın geleceğimize yönelik bir tehdit olduğunu belirten Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, şunları söyledi:

"Bugün Dünya İklim Günü... Bu anlamlı günde Bornova Belediye Başkanımız Sayın Ömer Eşki ile beraber güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bugün aslında bize doğanın ne kadar kıymetli ve korunmaya muhtaç olduğunu hatırlatıyor. Gökdere'de bugün sadece temiz bir ortam yaratmak amacıyla değil, aynı zamanda farkındalık oluşturmak ve doğayı koruma bilincimizi artırmak için bir aradayız. Her birimizin şu an küçük de olsa katkısı, ileride büyük farklar yaratabilir. Unutmayalım ki doğa bizim evimiz. Ormanlarımız, sularımız ve havamız bizim... ve buna sahip çıkmak bizim sorumluluğumuz altında. Bugünkü etkinliğimizde, sadece çevremizi değil, aynı zamanda içimizdeki sevgi ve saygıyı da yeşertebiliriz."

"Amaç farkındalık oluşturmak"

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunların en aza indirilmesi amacıyla başta yeşil dönüşüm olmak üzere çalışmaları olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise "Etrafımıza baktığımızda bu güzel doğal alanın bile kirletildiğini görüyoruz. Ne yazık ki buranın güzelliğini görmek için gelenler ya da piknikçiler doğada çözülmesi çok zor olan plastik atıklar başta olmak üzere çöplerini burada bırakmışlar. Bu etkinlik ile bir yandan bu zararın azaltılması, bir yandan da bu alanda farkındalık oluşturulmasını amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Dünya İklim Günü'nde Çevre Temizliği Etkinliği - Son Dakika

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