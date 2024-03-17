İzmir'de düzensiz göç operasyonu: 35 otele işlem yapıldı, 40 göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de düzensiz göç operasyonu: 35 otele işlem yapıldı, 40 göçmen yakalandı

İzmir\'de düzensiz göç operasyonu: 35 otele işlem yapıldı, 40 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen 'Kalkan-15' operasyonlarında 35 otele işlem yapıldığını, 40 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, düzensiz göçmen kaçakçılarına fırsat vermeyeceklerini belirterek operasyonların devam edeceğini söyledi.

17.03.2024 08:59  Güncelleme: 09:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen "Kalkan-15" operasyonlarında 35 otele işlem yapıldığını, 40 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan düzensiz göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Gözümüz düzensiz göçmenleri barındıran konaklama yerlerinin üzerinde. Operasyonlara duraksamadan devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, il göç idaresi müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığının katılımıyla "düzensiz göç" ile mücadele kapsamında, Konak'ın Basmane bölgesinde bulunan 35 otele yönelik "Kalkan-15" operasyonu düzenlendiği bilgisini verdi.

Operasyonlarda, "düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde otelde konaklama imkanı sağlayan" 35 otele işlem yapılarak para cezası uygulandığını, yakalanan 40 düzensiz göçmenden 39'unun geri gönderme merkezine teslim edildiğini, 1'inin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik etti.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Göçmen, İzmir, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de düzensiz göç operasyonu: 35 otele işlem yapıldı, 40 göçmen yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Şanlıurfa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
    09:45 Şanlıurfa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

    Şanlıurfa'da bulunan bir ekmek fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Olayda fabrikada maddi hasar meydana geldi.

  • Çine Belediyesi İftar Sofralarında Buluşuyor
    09:44 Çine Belediyesi İftar Sofralarında Buluşuyor

    Çine Belediyesi, ilçe sakinlerini iftar sofralarında bir araya getirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, birlikte iftar yapmanın, gelenekleri yaşatmanın ve yardımlaşmanın mutluluğunu paylaştı.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düziçi ve Osmaniye'de halka hitap edecek
    09:44 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düziçi ve Osmaniye'de halka hitap edecek

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düziçi ve Osmaniye'de halka hitap edecek, daha sonra Adana'nın Ceyhan ve Seyhan ilçelerinde halk buluşmasında vatandaşlara seslenecek. Ayrıca, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zeydan Karalar'ın proje tanıtım toplantısına ve iftar programına katılacak.

  • Çin'in Sichuan Eyaletinde Orman Yangını: 930 Kişi Bölgede Mücadele Ediyor
    09:36 Çin'in Sichuan Eyaletinde Orman Yangını: 930 Kişi Bölgede Mücadele Ediyor

    Çin'in Sichuan eyaletinde çıkan orman yangınıyla mücadele etmek üzere 930 kişi bölgede görevlendirildi. Yangın, Garze Tibet Özerk İli'nin Yajiang ilçesine bağlı Baizi köyünde çıktı ve hızla diğer bölgelere yayıldı. Yangını söndürmek için sekiz helikopter görevlendirildi. Şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

  • Bursa'da ders çalışırken mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
    09:32 Bursa'da ders çalışırken mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

    Bursa'da ders çalışırken saate bakmayan 4 öğrenci, okulda mahsur kaldı. Yanlarında telefon bulunmayan öğrenciler, seslerini okulun en üst katındaki bir sınıfın camına çıkarak duyururken, öğretmenlerden birinin gelmesiyle öğrenciler kurtarıldı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi.

  • Adana Demirspor, Sivasspor maçı öncesi polis vatandaşları uyardı
    09:31 Adana Demirspor, Sivasspor maçı öncesi polis vatandaşları uyardı

    Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Adana Stadyumunda oynanan Adana Demirspor, Sivasspor maçı öncesi Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlar yasadışı bahis, internet dolandırıcılığı, sosyal medya güvenliği ve siber zorbalık konularında uyarıldı. Uyarılan vatandaşlara broşür dağıtıldı ve polis, bilgilendirdiği vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi.

  • Hakkari'de bir aracın çarptığı köpek yaralı olarak kurtarıldı
    09:31 Hakkari'de bir aracın çarptığı köpek yaralı olarak kurtarıldı

    Hakkari Belediyesi ekipleri, 7/24 gelen ihbarları değerlendirerek, araç çarpması sonucu yaralanan köpeği kurtardı. Köpek, belediye kliniğinde tedavi altına alındı.

  • Milli Savunma Bakanı: Terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz
    09:27 Milli Savunma Bakanı: Terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Geçmişte yürütülen sınırlı hedefli ve süreli operasyonların yerine, bugün terörün kaynağında yok edilmesi stratejisiyle sürekli ve kapsamlı operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz.

  • Depremzede kadınların elinde pişen yemekler, günde 500 kişinin iftar yemeği oluyor
    09:26 Depremzede kadınların elinde pişen yemekler, günde 500 kişinin iftar yemeği oluyor

    Depremin vurduğu Hatay'da hayırseverlerin yardımlarıyla depremzede 15 kadın tarafından pişirilen 3 çeşit yemek, günde 500 kişinin iftar yemeği oluyor. Depremzede kadınların elleriyle hazırladıkları yemekler, ailelerin sofralarında yeniden bir arada olmalarını sağlıyor.

  • Kayserispor Süper Lig'de 11. mağlubiyetini aldı
    09:22 Kayserispor Süper Lig'de 11. mağlubiyetini aldı

    Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak geride kalan 30 haftada 11. yenilgisini aldı. Sarı kırmızılılar son 3 maçında galibiyet alamadı ve rakip filelere 1 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

  • Depremzede kadınlar tarafından pişirilen yemeklerle 500 kişi iftar yapıyor
    09:21 Depremzede kadınlar tarafından pişirilen yemeklerle 500 kişi iftar yapıyor

    Hatay'da depremzede 15 kadın tarafından pişirilen 3 çeşit yemek, günde 500 kişinin iftar yemeği oluyor. Hayırseverlerin destekleriyle kurulan aşevi, depremzede vatandaşlara umut oluyor. Kadınların elleriyle hazırladıkları yemekler, ailelerin bir arada olmalarını sağlıyor.

  • Kayserispor, Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta 2 galibiyet aldı
    09:20 Kayserispor, Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta 2 galibiyet aldı

    Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta 2 kez kazanırken 2 kez de mağlup oldu. Yılmaz yönetimindeki takım, deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 yenilerek ikinci kez mağlup oldu.


08:28 İzmir’de otellere baskın 40 kişi yakalandı İzmir'de otellere baskın! 40 kişi yakalandı
08:27 “Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
07:35 Özel, Turgut Altınok’un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık Özel, Turgut Altınok'un mal varlığıyla ilgili konuştu: Niye açıklamıyor demiştik, bakınca anladık
23:55 Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nin acil servisi ’izole hastalar’ nedeniyle kapatıldı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin acil servisi 'izole hastalar' nedeniyle kapatıldı
20:17 İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik Kur’an-ı Kerim’li protestoya soruşturma İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik Kur'an-ı Kerim'li protestoya soruşturma
07:22 Kırşehir’de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı Kırşehir'de yolcu otobüsü yan yattı: 15 yaralı
05:58 Bolivya’da şiddetli yağışlar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti Bolivya'da şiddetli yağışlar sonucu 52 kişi hayatını kaybetti
05:56 İstanbul’da film gibi kovalamaca Plakasız araçtan çıkanlar şok etti İstanbul'da film gibi kovalamaca! Plakasız araçtan çıkanlar şok etti
00:05 İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı
23:16 Batman’da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına saldırdı Batman'da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına saldırdı
23:06 Süper Lig’de görülmemiş olay Beşiktaş’ın penaltısı neden iptal oldu Süper Lig'de görülmemiş olay! Beşiktaş'ın penaltısı neden iptal oldu?
22:52 Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a mal varlığı sorusu: Londra’dan ev aldınız mı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a mal varlığı sorusu: Londra'dan ev aldınız mı?
21:15 Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 09:46:07. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de düzensiz göç operasyonu: 35 otele işlem yapıldı, 40 göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement