İzmir\'de düzensiz göç operasyonu: 35 otele işlem yapıldı, 40 göçmen yakalandı

Çin'in Sichuan Eyaletinde Orman Yangını: 930 Kişi Bölgede Mücadele Ediyor

Çin'in Sichuan eyaletinde çıkan orman yangınıyla mücadele etmek üzere 930 kişi bölgede görevlendirildi. Yangın, Garze Tibet Özerk İli'nin Yajiang ilçesine bağlı Baizi köyünde çıktı ve hızla diğer bölgelere yayıldı. Yangını söndürmek için sekiz helikopter görevlendirildi. Şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.