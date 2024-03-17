İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen "Kalkan-15" operasyonlarında 35 otele işlem yapıldığını, 40 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan düzensiz göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz. Gözümüz düzensiz göçmenleri barındıran konaklama yerlerinin üzerinde. Operasyonlara duraksamadan devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, il göç idaresi müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığının katılımıyla "düzensiz göç" ile mücadele kapsamında, Konak'ın Basmane bölgesinde bulunan 35 otele yönelik "Kalkan-15" operasyonu düzenlendiği bilgisini verdi.
Operasyonlarda, "düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde otelde konaklama imkanı sağlayan" 35 otele işlem yapılarak para cezası uygulandığını, yakalanan 40 düzensiz göçmenden 39'unun geri gönderme merkezine teslim edildiğini, 1'inin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren emniyet mensuplarını tebrik etti.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de düzensiz göç operasyonu: 35 otele işlem yapıldı, 40 göçmen yakalandı - Son Dakika
Şanlıurfa'da bulunan bir ekmek fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde söndürüldü. Olayda fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Çine Belediyesi, ilçe sakinlerini iftar sofralarında bir araya getirmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, birlikte iftar yapmanın, gelenekleri yaşatmanın ve yardımlaşmanın mutluluğunu paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düziçi ve Osmaniye'de halka hitap edecek, daha sonra Adana'nın Ceyhan ve Seyhan ilçelerinde halk buluşmasında vatandaşlara seslenecek. Ayrıca, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Zeydan Karalar'ın proje tanıtım toplantısına ve iftar programına katılacak.
Çin'in Sichuan eyaletinde çıkan orman yangınıyla mücadele etmek üzere 930 kişi bölgede görevlendirildi. Yangın, Garze Tibet Özerk İli'nin Yajiang ilçesine bağlı Baizi köyünde çıktı ve hızla diğer bölgelere yayıldı. Yangını söndürmek için sekiz helikopter görevlendirildi. Şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'da ders çalışırken saate bakmayan 4 öğrenci, okulda mahsur kaldı. Yanlarında telefon bulunmayan öğrenciler, seslerini okulun en üst katındaki bir sınıfın camına çıkarak duyururken, öğretmenlerden birinin gelmesiyle öğrenciler kurtarıldı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi.
Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Adana Stadyumunda oynanan Adana Demirspor, Sivasspor maçı öncesi Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlar yasadışı bahis, internet dolandırıcılığı, sosyal medya güvenliği ve siber zorbalık konularında uyarıldı. Uyarılan vatandaşlara broşür dağıtıldı ve polis, bilgilendirdiği vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi.
Hakkari Belediyesi ekipleri, 7/24 gelen ihbarları değerlendirerek, araç çarpması sonucu yaralanan köpeği kurtardı. Köpek, belediye kliniğinde tedavi altına alındı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Geçmişte yürütülen sınırlı hedefli ve süreli operasyonların yerine, bugün terörün kaynağında yok edilmesi stratejisiyle sürekli ve kapsamlı operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz.
Depremin vurduğu Hatay'da hayırseverlerin yardımlarıyla depremzede 15 kadın tarafından pişirilen 3 çeşit yemek, günde 500 kişinin iftar yemeği oluyor. Depremzede kadınların elleriyle hazırladıkları yemekler, ailelerin sofralarında yeniden bir arada olmalarını sağlıyor.
Kayserispor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak geride kalan 30 haftada 11. yenilgisini aldı. Sarı kırmızılılar son 3 maçında galibiyet alamadı ve rakip filelere 1 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.
Hatay'da depremzede 15 kadın tarafından pişirilen 3 çeşit yemek, günde 500 kişinin iftar yemeği oluyor. Hayırseverlerin destekleriyle kurulan aşevi, depremzede vatandaşlara umut oluyor. Kadınların elleriyle hazırladıkları yemekler, ailelerin bir arada olmalarını sağlıyor.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı 8 maçta 2 kez kazanırken 2 kez de mağlup oldu. Yılmaz yönetimindeki takım, deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 yenilerek ikinci kez mağlup oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?