İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir açıklarında 115 düzensiz göçmen yakalandı, 25 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında görevli Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen hareketli yelkenli tekne durduruldu.

Ekipler, teknedeki 50'si çocuk 115 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Çeşme açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 8'i çocuk 25 düzensiz göçmeni kurtardı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheliyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.