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İzmir'de düzensiz göçmenlere yardım iddiasıyla 15 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de düzensiz göçmenlere yardım iddiasıyla 15 kişi tutuklandı

İzmir'de düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişine yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 173 düzensiz göçmen ele geçirildi. 2 şüpheli ise hala aranıyor.

İzmir\'de düzensiz göçmenlere yardım iddiasıyla 15 kişi tutuklandı
23.12.2023 - 18:25,
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İzmir'de düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişine yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde 19-20 Aralık'ta Çeşme, Urla, Seferihisar, Karaburun ilçelerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik 6 operasyonda 173 düzensiz göçmen ele geçirildi.

Yasa dışı geçişe yardım ettikleri iddiasıyla yakalanan 16 şüpheliden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı.

Olayla ilgili olarak 2 şüphelinin arandığı bildirildi.

Öte yandan yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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