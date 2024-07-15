İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 5 şüpheli için daha gözaltı kararı - Son Dakika
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İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 5 şüpheli için daha gözaltı kararı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 5 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Şüphelilerin 2'si Gdz Elektrik, 3'ü ise İZSU çalışanıdır.

15.07.2024 17:25
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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 5 şüpheli için daha gözaltı kararı verildi.

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltı talimatı bulunan 29 şüpheliden 22'sini gözaltına aldı. Bu şüphelilerden ikisi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 5 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Şüphelilerin 2'sinin Gdz Elektrik, 3'ünün ise İZSU çalışanı olduğu belirtildi.

Olay ve soruşturma

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gözaltına alınanlar arasında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 5 şüpheli için daha gözaltı kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 5 şüpheli için daha gözaltı kararı - Son Dakika
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