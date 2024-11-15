İzmir'de Elektrik Çarpmasıyla İki Ölüm Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Elektrik Çarpmasıyla İki Ölüm Davası

İzmir\'de Elektrik Çarpmasıyla İki Ölüm Davası

Duruşmada davalılar ihmal iddialarını birbirlerine atarak sorumluluktan kaçıyorlar.

15.11.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de sokakta yürürken elektrik akıma kapılan İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması sonrası adliye önünde açıklamalarda bulunuldu. Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi'nin avukatı Ayşe Sarıçiçek, "Hem İZSU hem Gediz kendi üzerine düşen görevleri yapmamışlar, sorumluluklarının bilincinde hareket etmemişlerdir. Kökten çözümler üretmeyerek adeta olay yerinde ölüm çukuru oluşturmuşlardır. Ölüm, olay mahallinde göz göre göre 'Ben geliyorum' demiştir. Dinlenen tüm sanıklar, ifadeleri sırasında kendi yaptıkları işleri ve sorumluluklarını açıklamak yerine karşı kurumun çalışmalarına suçu atarak suçtan kurtulmaya çalışmışlardır. Hem İZSU hem Gediz çalışmalarını birbirine haber vererek koordineli çalışsalardı bugün bu ölüm olayları gerçekleşmezdi. Şu anda Özge Ceren Deniz, 6'ncı sınıf tıp fakültesi öğrencisi olarak beyaz önlüğüyle hastanede stajyer olarak çalışıyor olması gerekirken maalesef 126 gündür kara toprağın altında yatmaktadır. Aynı şekilde ona yardım etmeye çalışırken vefat eden İnanç Öztemay da 126 gündür kara toprağın altında" dedi.

'ADALETİN TECELLİ ETMESİNİ BEKLİYORUM'

Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ise "Kızım, 126 gün önce Gediz Elektrik ve İZSU'nun zincirleme ihmalleri sonucunda katledildi. Çocuğum yaşasaydı bugün üniversitesinde, tıp fakültesinde stajlarını tamamlayacaktı. Derslerine devam edecekti. Adaletin tecelli etmesini bekliyorum. Gediz Elektrik ve İZSU suçu birbirine atarak işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Türk adaletinin gereken cezalarını vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

'BİZ BU ACIYI HAYAL EDEMEYİZ'

İnanç Öktemay'ın yeğeni Berfin Öktemay da "Her bir kamu veya özel sektör çalışanı, işini çok doğru düzgün yapmak zorundadır. Çünkü bu ihmallerin sonucu ölümle sonuçlanıyor ve geri dönülemiyor. Biz ne yaparsak yapalım onları mezarın içinden çıkartamayız. Burada kimse yargılanmak istemiyor. Bu adliye koridorlarına gelmek istemiyor. Keşke, ailemize 'Şu an toprağın altında yatmak ister miydi?' sorusunu sorabilseydik. Tabii istemezdi. İki insanın ürettiği enerjiyle bir elektrik çarpmasıyla irkilirsin. Bir daha dokunmaya korkar, dokunamazsın. Caddenin elektriğini düşünün. Yere kapaklanıyorlar. Kalbin normal atışı 100 iken 500'e çıkıyor. İç organların patlıyor. Biz bu acıyı hayal edemeyiz. Aile olarak hepimiz hak edenlerin hak ettikleri cezayı almalarını istiyoruz. Türk adaletine güveniyoruz" dedi.

HABER: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Ceren Deniz, Politika, 3-sayfa, Olaylar, Güncel, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Elektrik Çarpmasıyla İki Ölüm Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:00 Başdanışman Uçum: Şehit yakını, ’Terör Bitsin, Öcalan’ı Serbest Bırakın’ dedi Başdanışman Uçum: Şehit yakını, 'Terör Bitsin, Öcalan'ı Serbest Bırakın' dedi
12:41 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü
12:06 Rize’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
18:19 Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma’nın yeni teknik direktörü Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma'nın yeni teknik direktörü
18:05 Sinan Kaloğlu’na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur Sinan Kaloğlu'na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:45 Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
17:13 Sağlıkçılardan dev kadro talebi Sağlıkçılardan dev kadro talebi
17:08 Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig’de sezonun gol kralı Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig'de sezonun gol kralı
16:56 İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı
16:49 Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 13:51:03. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Elektrik Çarpmasıyla İki Ölüm Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.