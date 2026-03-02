İzmir'de Emek ve Demokrasi Güçleri'nden ABD-İsrail'e Tepki - Son Dakika
İzmir'de Emek ve Demokrasi Güçleri'nden ABD-İsrail'e Tepki

02.03.2026 19:48
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

(İZMİR) - İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı yapan KESK Dönem Sözcüsü Hami Çalık, "Emperyalist güçler mazlum halkları özgürleştirmez. Zenginliklerini talan eder. Yoksullaştırır ve kendisine bağlı, boyun eğen kukla rejimler kurarlar" dedi.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri hedef almasıyla devam eden savaşa tepkiler devam ediyor.

Karşılıklı saldırılarda sivil halk hayatını kaybetmeye devam ederken İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, "ABD-İsrail'in İran'a dönük saldırısını şiddetle kınıyoruz" başlığıyla Alsancak'ta bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü Hami Çalık yaptı.

"Demokrasi, özgürlük vaatleri ikiyüzlülükten başka bir şey değildir"

ABD'nin saldırılarının 'özgürlük' getirmeyeceğini belirten Çalık, "ABD emperyalizmi ve İsrail siyonizmi bir kez daha Ortadoğu'yu yeni bir bölgesel savaşın içine sürüklemektedir.  'Kitle imha silahları', 'insani müdahale ', 'demokrasi getirme' yalanlarıyla Irak, Afganistan, Libya ve Suriye'yi kana bulayan ABD emperyalizminin hedefinde şimdi de İran' da yaşayan halklar var. Afganistan'da Taliban, Suriye'de şeriatçı HTŞ teröristlerini iktidara taşıyan ABD'nin İran'da molla yönetimine karşı demokrasi, özgürlük vaatleri ikiyüzlülükten başka bir şey değildir" dedi.

"Emperyalistlerin dostları, ezilenlerin düşmanıdırlar"

Saldırıların, İran'da  kadınlar başta olmak üzere binlerce vatandaşın öldürüldüğü molla rejiminin sonu değil halkın sömürüsü anlamına geldiğini kaydeden Çalık, şunları söyledi:

"İran'da molla rejiminin halklara, kadınlara  emekçilere uyguladığı zulmü biliyoruz. İran'da sürdürülen molla rejimi, demokratik hak ve özgürlükleri sistematik biçimde bastıran, kadınların yaşam hakkına ve toplumsal eşitliğe yönelik ağır ihlallere imza atan, örgütlenme ve ifade özgürlüğünü sınırlayan otoriter bir yönetim anlayışını temsil etmektedir. ve yine biliyoruz ki, emperyalist güçler mazlum halkları özgürleştirmez. Zenginliklerini talan eder. Yoksullaştırır ve kendisine bağlı, boyun eğen kukla rejimler kurarlar. Unutulmamalıdır ki emperyalistlerin dostları, işbirlikçileri emekçilerin, ezilenlerin, yoksul halkların düşmanıdırlar."

"ABD askeri üsleri kapatılmalıdır"

Çalık, Türkiye'deki ABD üstlerinin kapatılmasını isteyerek "Emperyalist güçlerle her türlü bağımlılık ilişkisine son verilmelidir. Ülkemiz ve bölgemiz için tehdit oluşturan ABD askeri üsleri kapatılmalıdır. İsraille olan ticari ilişkiler sonlandırılmalıdır" diye konuştu.

"Sivillerin  hedef haline getirilmesi yaşam hakkına saldırıdır"

Saldırıların rejimlerden çok sicil halkı tehdit ettiğinin altını çizen Çalık, İran'da bombalanan kız okulunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Emperyalist ABD ve ortağı siyonist İsrail yönetiminin saldırısı, zaten ağır bir siyasal ve toplumsal kriz yaşayan İran'da yıkımı derinleştirmekte, sivillerin yaşamını, güvenliğini ve geleceğini doğrudan tehdit etmektedir.  Savaşın genişlemesi, yalnızca askeri bir çatışma değil aynı zamanda insani bir felaket, kitlesel yerinden edilme ve derin bir toplumsal travma riskini beraberinde getirmektedir.Saldırıların ağır bedelini çocuklar ve kadınlar ödemektedir. Bir okulun bombalanması sonucu en az 100 çocuğun yaşamını yitirmesi ve yüzlerce çocuğun yaralanması, savaşın ulaştığı vahim boyutu gözler önüne sermektedir. Okulların, çocukların, sivillerin  hedef haline getirilmesi yaşam hakkına, ve toplumların geleceğine yönelmiş açık bir saldırıdır."

"Kalıcı çözüm laikliğin güvence altına alınmasındadır"

Halklar, emperyalist hesaplar ile teokratik baskı rejimleri arasında sıkıştırılamaz. Savaşın büyümesi başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivillerin yaşamını tehdit etmekte, sağlık ve eğitim altyapısını tahrip etmekte, göç ve yerinden edilme riskini artırmaktadır. Yeni bir bölgesel çatışma dalgası, milyonlarca insan için derin bir insani kriz anlamına gelecektir. Bunun bedelini yine kadınlar, yoksullar, emekçiler ve en savunmasız kesimler ödeyecektir. Militarizme ve emperyalist güçlerin sivilleri de hedef alan saldırganlığına karşıyız.  Kalıcı çözüm halkların kendi kaderini özgürce belirleyebilmesinde, laiklik ve kadınların özgürlük mücadelesinin güvence altına alınmasındadır. Savaşa karşı barışı, baskıya karşı özgürlüğü, yıkıma karşı halkların dayanışmasını savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Demokrasi, Orta Doğu, Güncel, İsrail, İzmir, İran, Son Dakika

19:52
