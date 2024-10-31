İzmir\'de emniyet ve jandarma teşkilatına 988 yeni araç tahsis edildi

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İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına tahsis edilen 988 yeni aracın teslimi gerçekleştirildi.

Konak Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, vatandaşın huzur ve güvenliği için suç ve suçluyla mücadelede çağın gerektirdiği her türlü teknik, araç ve gereçlerden üst düzeyde yararlanılması gerektiğini belirtti.

Elban, İçişleri Bakanlığı, valilik ve İzmirli hayırseverlerin desteğiyle motosiklet, panelvan, minibüs, kamyon, ATV ve SUV sınıfı otomobiller olmak üzere toplam 988 aracın alındığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Polisimiz ve jandarmamızın, bu araçları vatandaşımızın huzur ve güvenliği için kullanırken kazasız belasız kullanmalarını ve huzur içerisinde görev yapmalarını diliyorum. Araçlarımızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, bu güzel araçların teşkilatlarımıza kazandırılması nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya ve İzmirli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından dua edildi.

Program, protokol heyetinin araçları görev yerine uğurlamasıyla sona erdi.

Törene İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ile AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.