İzmir'de Engelli Bireylerin Afet Anlarında Güvenli Tahliyesi İçin Özel Tatbikat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de Engelli Bireylerin Afet Anlarında Güvenli Tahliyesi İçin Özel Tatbikat

07.01.2026 10:45  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin afet anlarındaki güvenli tahliyesi için Karabağlar'daki Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi'nde tatbikat düzenledi. Deprem ve yangın senaryolarıyla engelli bireylerin karşılaşabileceği erişim ve güvenlik riskleri test edildi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin afet anlarında güvenli tahliyesi için Karabağlar'daki Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi'nde tatbikat düzenledi. Deprem ve yangın senaryosuyla yapılan uygulamada, erişim, yönlendirme ve güvenlik riskleri sahada test edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlere dirençli kent hedefi doğrultusunda yangın ve deprem gibi çoklu afet senaryolarına karşı kentin tüm kesimlerini kapsayan hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle Karabağlar'da bulunan Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi'nde engelli bireylerin güvenli tahliyesine yönelik kapsamlı bir tatbikat düzenlendi. Tatbikat, afetlere hazırlık süreçlerinde engelli bireylerin karşılaşabileceği erişim, yönlendirme ve güvenlik riskleri ele alındı.

Afet anında kimse geride kalmasın

Senaryo gereği Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi, meydana gelen depremden etkilendi. Ardından binada yangın başladı. Görevliler bir yandan engelli bireyler ile ailelerini tahliye etmeye çalışırken, diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Eşrefpaşa Hastanesi'nden sağlık görevlileri yönlendirildi. Tatbikatta senaryo gereği ortopedik engelli Naime Bal ile down sendromlu Mert Boğaziçi yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan yaralıları tahliye ederken diğer taraftan yangına müdahale etti. Tatbikatta, Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi görevlileri tarafından bakılan bir köpek de binadan ateş savaşçılarının çabasıyla çıkarıldı.

Özant: "Bu kez özel bir grupla tatbikat yaptık"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afete Hazırlık Şube Müdürü Özlem Özant, İzmir'de ilk kez böyle bir tatbikat düzenlendiğini belirterek, "Bu gün tatbikatımızı özel bir grupla yaptık. Olası bir afet anında onların durumu, diğer bireylerden çok daha zor. Bu nedenle afetler yaşanmadan önce bu tatbikatları yaparak, acil duruma hazırlıklı olunmasını hedefliyoruz. Ayrıca birimler arası koordinasyonun güçlenmesi açısından da bu provalar oldukça önemli. Yaptığımız tatbikatlarda eksiklikleri gözlemliyoruz. Bunların giderilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Farklı engel gruplarına farklı senaryo

Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Arzu Ütaş ise tatbikat ile birçok önemli noktayı gördüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Ortopedik engelliler, görme engelliler, işitme engelliler, zihinsel engelliler ve diğer engellilerin hepsi için ayrı uygulamalara ihtiyaç olduğu görüldü. Bununla ilgili olarak farklı tatbikat senaryoları geliştirmemiz gerektiği net olarak anlaşıldı. Tatbikat başarı ile sonuçlandı. Biz de bazı dersler çıkardık. Yapacağımız tatbikatlarda eksik yönlerimizi tamamlayacağız."

Çoban: "Binalar engelli kullanımına uygun olmalı"

Ortopedik engelli Gülay Çoban da binaların engelli kullanımına uygun olması gerektiğine dikkati çekerek, "Binalar engelli kullanımına uygun olmadığı zaman engelliler için hayat çok zorlaşıyor. Karabağlar'daki bu merkez engelli kullanımına çok uygun. Böylece tatbikat esnasında dışarı çıkabildik. Biz yaşam alanlarının engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilmesini istiyoruz. O zaman biz de hiçbir zorluk yaşamadan, yardım olmadan acil durumlarda dışarı çıkabiliriz" diye konuştu.

Uygulama sırasında engelli bireylerin afet, yangın ve deprem anlarında karşılaşabileceği riskler sahada birebir deneyimlenirken; yönlendirme, destek ve iletişim mekanizmaları test edildi. Olası afetlerde yaşanabilecek aksaklıklar önceden tespit edilerek iyileştirme alanları belirlendi.

Çalışma, engelli bireylerin afet anlarında yalnızca korunması gereken kişiler değil; bilgiye erişen, sürece katılan ve kendi güvenliği hakkında söz sahibi yurttaşlar olduğu anlayışıyla yürütüldü.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Karabağlar, Deprem, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Engelli Bireylerin Afet Anlarında Güvenli Tahliyesi İçin Özel Tatbikat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:52:51. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Engelli Bireylerin Afet Anlarında Güvenli Tahliyesi İçin Özel Tatbikat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.