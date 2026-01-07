İzmir'de Engelli Bireylerin Afet Anlarında Güvenli Tahliyesi İçin Özel Tatbikat

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin afet anlarında güvenli tahliyesi için Karabağlar'daki Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi'nde tatbikat düzenledi. Deprem ve yangın senaryosuyla yapılan uygulamada, erişim, yönlendirme ve güvenlik riskleri sahada test edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, afetlere dirençli kent hedefi doğrultusunda yangın ve deprem gibi çoklu afet senaryolarına karşı kentin tüm kesimlerini kapsayan hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle Karabağlar'da bulunan Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi'nde engelli bireylerin güvenli tahliyesine yönelik kapsamlı bir tatbikat düzenlendi. Tatbikat, afetlere hazırlık süreçlerinde engelli bireylerin karşılaşabileceği erişim, yönlendirme ve güvenlik riskleri ele alındı.

Afet anında kimse geride kalmasın

Senaryo gereği Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi, meydana gelen depremden etkilendi. Ardından binada yangın başladı. Görevliler bir yandan engelli bireyler ile ailelerini tahliye etmeye çalışırken, diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Eşrefpaşa Hastanesi'nden sağlık görevlileri yönlendirildi. Tatbikatta senaryo gereği ortopedik engelli Naime Bal ile down sendromlu Mert Boğaziçi yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan yaralıları tahliye ederken diğer taraftan yangına müdahale etti. Tatbikatta, Yurdoğlu Engelli Hizmet Merkezi görevlileri tarafından bakılan bir köpek de binadan ateş savaşçılarının çabasıyla çıkarıldı.

Özant: "Bu kez özel bir grupla tatbikat yaptık"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afete Hazırlık Şube Müdürü Özlem Özant, İzmir'de ilk kez böyle bir tatbikat düzenlendiğini belirterek, "Bu gün tatbikatımızı özel bir grupla yaptık. Olası bir afet anında onların durumu, diğer bireylerden çok daha zor. Bu nedenle afetler yaşanmadan önce bu tatbikatları yaparak, acil duruma hazırlıklı olunmasını hedefliyoruz. Ayrıca birimler arası koordinasyonun güçlenmesi açısından da bu provalar oldukça önemli. Yaptığımız tatbikatlarda eksiklikleri gözlemliyoruz. Bunların giderilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Farklı engel gruplarına farklı senaryo

Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Arzu Ütaş ise tatbikat ile birçok önemli noktayı gördüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Ortopedik engelliler, görme engelliler, işitme engelliler, zihinsel engelliler ve diğer engellilerin hepsi için ayrı uygulamalara ihtiyaç olduğu görüldü. Bununla ilgili olarak farklı tatbikat senaryoları geliştirmemiz gerektiği net olarak anlaşıldı. Tatbikat başarı ile sonuçlandı. Biz de bazı dersler çıkardık. Yapacağımız tatbikatlarda eksik yönlerimizi tamamlayacağız."

Çoban: "Binalar engelli kullanımına uygun olmalı"

Ortopedik engelli Gülay Çoban da binaların engelli kullanımına uygun olması gerektiğine dikkati çekerek, "Binalar engelli kullanımına uygun olmadığı zaman engelliler için hayat çok zorlaşıyor. Karabağlar'daki bu merkez engelli kullanımına çok uygun. Böylece tatbikat esnasında dışarı çıkabildik. Biz yaşam alanlarının engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilmesini istiyoruz. O zaman biz de hiçbir zorluk yaşamadan, yardım olmadan acil durumlarda dışarı çıkabiliriz" diye konuştu.

Uygulama sırasında engelli bireylerin afet, yangın ve deprem anlarında karşılaşabileceği riskler sahada birebir deneyimlenirken; yönlendirme, destek ve iletişim mekanizmaları test edildi. Olası afetlerde yaşanabilecek aksaklıklar önceden tespit edilerek iyileştirme alanları belirlendi.

Çalışma, engelli bireylerin afet anlarında yalnızca korunması gereken kişiler değil; bilgiye erişen, sürece katılan ve kendi güvenliği hakkında söz sahibi yurttaşlar olduğu anlayışıyla yürütüldü.