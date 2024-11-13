İzmir'de Engelli Bireyler İçin Zeytin Hasat Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de Engelli Bireyler İçin Zeytin Hasat Şenliği Düzenlendi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler ve aileleri için Buca Belenbaşı'nda zeytin hasat etkinliği düzenledi. Katılımcılar, zeytin toplama ve kurma yöntemlerini öğrenerek keyifli bir gün geçirdi.

13.11.2024 09:26  Güncelleme: 10:46
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca Belenbaşı'ndaki zeytinlik alanında düzenlediği etkinlikte, engelli bireyler ve aileleri bir araya gelerek zeytin hasadı yaptı. Katılımcılar, hasat sırasında zeytin kurma yöntemlerini öğrenip, kendi kışlık zeytinlerini hazırlama fırsatı buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, Zeytin Hasat Şenliği düzenledi. Buca Belenbaşı'ndaki etkinliğe katılan yaklaşık 300 engelli ve aileleri, birlikte hem eğlenceli hem de yeni şeyler öğrendikleri bir gün geçirdi. Hayatında ilk kez zeytin toplayan engelli bireyler, daha sonra zeytin kurmanın inceliklerini hep birlikte öğrendi.

"Üretimin değerini hissetmelerini istiyoruz"

Etkinlik hakkında bilgi veren Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Emine Koç, "Engelli vatandaşlarımızın doğayla bütünleşmesi ve üretim sürecine katılmaları için belediyemize ait bu alanda bir hasat şenliği düzenledik. Topladıkları zeytinleri kurarak hem kendilerine küçük bir ekonomik katkı sağlamalarını hem de üretimin değerini hissetmelerini istiyoruz" dedi. Koç, engelli bireylerin yaşam becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

"Birlikte olmanın keyfi"

Etkinliğe katılan özel eğitim öğretmeni Gurbet Anderiman, 11 yaşındaki Nadide Yıldırım ile zeytin toplarken, "Bu tür etkinlikler, çocukların sosyal gelişimine katkı sağlıyor. Hem doğayla iç içe oluyor hem de arkadaşlarıyla iş birliği yapmayı öğreniyorlar" diye konuştu. Nadide ise topladığı zeytinleri eve götürerek olgunlaştıktan sonra yiyeceğini söyledi.

"İlk defa zeytin topladım"

28 yaşındaki Serkan Şentay, "Zeytinlerin irilerini topladım. Topladığım zeytinleri teyzeme hediye etmeyi düşünüyorum. Buraya gelmek zevkli, bana daha ferah ve hoş hissettirdi. Zeytini çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Emre Yıldırım da "Bugün ilk kez böyle bir etkinliğe katıldım. Daha önce hiç zeytin toplamamıştım. Çok iyi hissediyorum. Buraya annemle geldim. Topladığım zeytinleri evde yiyeceğim. Bu etkinlikler her zaman olmalı" dedi.

"Doğa ile baş başayız"

26 yaşındaki Emre Doğantay'ın annesi Melek Doğantay ise "Oğlum izcilik yapıyor. Bu etkinliklerden de izcilikten de çok zevk alıyoruz. Çocuğumla seve seve geliyoruz. Burada doğa ile baş başayız. Motive oluyoruz. Emre de sosyalleşiyor, her şeyi öğreniyor" diye konuştu.

Emre Doğantay da çok mutlu olduğunu ve zeytinleri evde yiyeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Engelli Bireyler İçin Zeytin Hasat Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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