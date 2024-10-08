İzmir'de Eski Eşinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Kadın Yoğun Bakımda - Son Dakika
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İzmir'de Eski Eşinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Kadın Yoğun Bakımda

İzmir\'de Eski Eşinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Kadın Yoğun Bakımda

Özge Polat, eski eşi Serkan Y. tarafından vuruldu, durumu ciddiyetini koruyor. Ailesi endişeli.

08.10.2024 14:51
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İZMİR'in Çiğli ilçesinde, işe giderken sokakta eski eşi Serkan Y. (34) tarafından tabancayla karnından ve ensesinden vurulup yaralanan Özge Polat'ın (34) ablası Özlem Polat (42), "Hiçbirimizin can güvenliği yok. Kardeşime bunu yapan kişi bir an evvel yakalansın, adalet yerini bulsun, hepimiz rahat edelim" dedi.

Olay, dün saat 06.30 sıralarında, Güzeltepe Mahallesi 8424 Sokak'ta meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan, 1'i kız, 2 çocuk annesi Özge Polat, işe gitmek için evden çıktı. Bu sırada Özge Polat'ın karşısına, 1,5 yıl önce boşandığı eski eşi Serkan Y. çıktı. Serkan Y., yanındaki tabancayla Polat'a art arda ateş edip, kaçtı. Ensesinden ve karnından yaralanan Polat, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polat, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Polat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

DAHA ÖNCE HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Olayın ardından kaçan Serkan Y.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı. Polat'ın, eski eşi Serkan Y. hakkında daha önce polis merkezine birçok kez şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Serkan Y.'nin eşini yaraladığı ve çocuğunu alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklandığı, 1 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi. Serbest kaldıktan sonra Özge Polat ve ailesini öldürmekle tehdit ettiği, genç kadının şikayetçi olması üzerine ise daha önce hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

YAKINLARI BAŞINDAN AYRILMIYOR

Hastanedeki tedavisi süren Özge Polat'ın başından ayrılmayan ablası Özlem Polat (42), "Sürekli tehdit ediyordu. Olayı haber alınca, kız kardeşimi vurduğunu düşündüm. Olay yerine koştuk. Kardeşim kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Birisi kanamayı durdurmak için yarasına müdahale ediyordu. Onu kanlar içinde görünce ne yapacağımızı bilemedik. Sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kız kardeşim, daha önce birçok kez polise gidip, şikayetçi oldu. Sözde bu kişinin uzaklaştırması vardı. Ancak bir faydası olmadı. Kapının önüne kadar geliyordu. Evliyken de bu kişi pisliğin tekiydi. Sürekli küfrederdi. Herkes bütün mahalle bilirdi bunu. Kız kardeşimi darbettiği için cezaevine girdi. 1 ay hapis yattı" dedi.

'TEDİRGİNİZ'

Endişeli olduklarını söyleyen abla Polat, "Şu an bu kişi kayıp. Nerede olduğu belli değil. Tedirginiz. 'Bir şey yapar' diyerek, çocukları okula gönderemiyoruz. Kız kardeşimi sürekli tehdit ediyordu. Ama 2 yıldır bir şey yapmadı. O nedenle 'yapmaz' diye düşünüyorduk. Sonrasında kardeşimi vurdu. Hiçbirimizin can güvenliği yok. Kardeşime bunu yapan kişi bir an evvel yakalansın, adalet yerini bulsun hepimiz rahat edelim. Kız kardeşim şu an hastanede yoğun bakımda canıyla cebelleşiyor. Durumu kötü. Perişan olduk. 16 yaşındaki oğlu biliyor ama 10 yaşındaki kızına henüz gerçeği söylemedik. Kızına, 'Baban anneni vurdu, hastanede can çekişiyor' diye nasıl söyleriz" dedi.

Özge Polat'ın amcası, memur emeklisi Hüseyin Polat (72) da "Serkan, sonradan öğrendiğim kadarıyla psikopat biriymiş. Geçimsiz, eziyet eden biri. Bir an evvel yakalanıp, adalete teslim edilmesine istiyoruz. Tedirginiz. Eski eşine zarar veren başkasına da verir. Bir an evvel yakalanması lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Çiğli, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Eski Eşinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Kadın Yoğun Bakımda - Son Dakika

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