İzmir'de Eşrefpaşa Hastanesi Ek Hizmet Binasının İnşaatına Başlandı

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesinin 549 milyon liralık yatırımla hayata geçireceği Eşrefpaşa Hastanesi ek hizmet binasında üçüncü katın inşaatına başlandı. Depreme dayanıklı inşa edilen modern binanın zemininde 16 TIR'ın taşıyacağı yüke denk gelecek şekilde 420 ton demir kullanıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, yeni ek hizmet binası ile modern ve tam teşekküllü sağlık hizmeti vermeye hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ağustos 2024'te temelini attığı bodrum dahil 7 kattan oluşan binanın üçüncü katında çalışmalara başlandı. 549 milyonluk yatırımın bu yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

İnşaat tüm hızıyla devam ediyor

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı inşaat mühendisi Mustafa Emir Ermin, şunları kaydetti:

"117 yıllık bir geçmişi olan Eşrefpaşa Hastanemizin kampüsü içinde bulunan ve 30 Ekim 2020 İzmir depremi sonrası hasar gören C bloğun yıkılmasının ardından hazırlanan ek hizmet binası projesini hayata geçiriyoruz. İnşaatımız programımıza uygun bir şekilde devam ediyor. 50 kişilik demirci ve kalıpçı, 7 kişilik bölme duvar ekibimiz var. Mekanik ve elektrik tesisatı ile ilgili de arkadaşlarımız gerekli hazırlıkları yapıyor. Depreme dayanıklı inşa edilen ve İzmir halkına uzun yıllar sağlık hizmeti verecek modern binanın temelinde yaklaşık 16 adet TIR'ın toplam taşıyacağı yüke denk gelecek kadar 420 ton demir, 2 bin 640 metreküp C35 beton ve 471 fore kazık kullandık. Kendisi de doktor olan Cemil Başkanımız projeye çok büyük önem veriyor. Bizler de ekip olarak imalatların bitmesi için gece gündüz çalışıyoruz."

Acil servisten kadın doğum servisine sağlık hizmeti verecek

Yaklaşık 11 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olacak yeni bina, bodrum ve zemin katla beraber 7 kattan oluşacak. Bina; acil servis, teknik birimler, morg, kafeterya, 26 yataklı hasta servisi, 2 yataklı kadın doğum servisi, 6 yataklı yoğun bakım servisi, 6 ameliyat salonu ve ameliyathane servisi, yemekhane, toplantı salonları ve merkezi sterilizasyon bölümlerinden oluşacak.