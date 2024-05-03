İzmir'de FETÖ operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

İzmir\'de FETÖ operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan operasyonda, FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda isimleri geçen 32 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Merkez ilçeler ile Bergama, Dikili, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde 30 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kişi ise aranıyor.

03.05.2024 09:13
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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalarda isimleri geçen, örgütün sözde emniyet mahrem yapılanması içinde bulundukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve bu içeriklerde adları yer alan 32 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Merkez ilçeler ile Bergama, Dikili, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde 30 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 kişinin de arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de FETÖ operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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