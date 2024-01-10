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İzmir'de FETÖ/PDY operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de FETÖ/PDY operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar İzmir kent merkezi ile Karaburun, Menemen ve Kemalpaşa ilçelerinde gerçekleştirildi.

İzmir\'de FETÖ/PDY operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı
10.01.2024 - 09:45,
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İZMİR'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve bu uygulamada adı geçen, Bank Asya'da işlemleri tespit edilen 17 şüphelinin yakalanması için bu sabah harekete geçildi. Terörden Sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İzmir kent merkezi ile Karaburun, Menemen ve Kemalpaşa ilçelerinde şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 14 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Kaynak: DHA
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Karaburun, Menemen, İzmir, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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