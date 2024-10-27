İzmir'de Firari Hükümlüler Yakalandı

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İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Karşıyaka'da bir adrese düzenlediği baskında bina boşluğuna saklanan T.T'yi aydınlatma penceresinden çıkararak yakaladı.

Silahla yağma, tehdit, yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, iftira ve hırsızlık olmak üzere toplam 7 suç kaydı bulunan T.T'nin "silahla yağma, hırsızlık ve tehdit" suçlarından hakkında 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Motosikletli Polis Timleri ise hırsızlık suçlarından 25 yıl 4 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan İ.A'yı yakaladı.

Hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.