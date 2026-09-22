İzmir'de fırsat eşitliği için bilim köprüsü kuruldu - Son Dakika
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İzmir'de fırsat eşitliği için bilim köprüsü kuruldu

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İzmir\'de fırsat eşitliği için bilim köprüsü kuruldu
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TÜBİTAK 4009 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında İzmir'de kabul edilen iki projeden biri olan 'Köyümde Şenlik Var: Yerelden Evrensele Bilim Köprüsü' etkinliği, Ödemiş Şehit Er Kamil Alkan İlkokulu'nda düzenlendi.

TÜBİTAK 4009 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında İzmir'de kabul edilen iki projeden biri olan 'Köyümde Şenlik Var: Yerelden Evrensele Bilim Köprüsü' etkinliği, Ödemiş Şehit Er Kamil Alkan İlkokulu'nda düzenlendi. Gece ile gündüzün eşit olduğu Ekinoks gününde gerçekleştirilen etkinlikte; öğrenciler, öğretmenler ve köy halkı atölye çalışmalarından gece gözlemine kadar bilimle buluştu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Karşıyaka Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde ve Ödemiş Şehit Er Kamil Alkan İlkokulu ev sahipliğinde hayata geçirilen 'Köyümde Şenlik Var: Yerelden Evrensele Bilim Köprüsü' projesiyle bilim, şehir merkezlerinden köylere taşındı. Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi akademisyenleri, alanında uzman araştırmacılar ve orman şeflerinin de katıldığı organizasyonda, kırsaldaki çocuklar ve köy halkı gün boyu süren atölyeler ve gece gözlemleriyle bilimin eğlenceli dünyasını deneyimledi.

HERKES İÇİN DÖNÜŞÜMLÜ ATÖLYELER

Şenlik kapsamında her yaş ve gruba özel atölyeler kuruldu. Öğrenciler için kendi elektrik süpürgesini tasarladıkları STEM atölyesi, ahşap baskı, müzik temelli ritim ve ses oluşumu, drama ile duyuşsal gelişim olmak üzere 6 farklı istasyon hazırlandı. Öğrenciler 6 gruba ayrılarak bu istasyonlarda uygulamalı eğitimler aldı. Köy öğretmenleri için öz farkındalık, uzay fiziği ve müfredatın okul dışı alanlara taşınmasını sağlayan 'yer temelli eğitim' pedagojik atölyeleri gerçekleştirildi. Köy halkı ve velilere yönelik ise tarım atölyesi, iklim krizi söyleşisi, ilk yardım eğitimi ve okul-aile iş birliği oturumları düzenlendi. Havanın kararması ile de köy meydanında dev teleskoplar kuruldu, gece ve uzay gözlemleri yapıldı.

'BİLİMİ KÖYLERE TAŞIDIK'

Projenin hedeflerini anlatan Proje Koordinatörü ve Sınıf Öğretmeni Zeliş Kurt, TÜBİTAK 4009 programı kapsamında İzmir'den yalnızca iki projenin onay aldığını belirtip, bunun haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Etkinlik tarihi olarak 21 Eylül Ekinoks Günü'nü bilerek seçtiklerini vurgulayan Kurt, "Gece ile gündüzün eşit olduğu Ekinoks Günü'nde, biz de eğitimde fırsat eşitliğini köy okullarımıza sunmak istedik. Amacımız; bilimi şehir merkezlerinden, AVM'lerden ve salonlardan köylere taşımaktı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, birçok paydaşımızla köy halkımızı ve öğrencilerimizi bilimle buluşturduk. Akşam ise 7'den 77'ye tüm köy halkımızla dev teleskoplar eşliğinde gece gözlemi yapacağız" dedi.

'BİLİMSEL BİLGİNİN KÖPRÜSÜNÜ KURUYOUZ'

Saha çalışmasının bütünsel bir ekosistem oluşturduğunu vurgulayan Kurt, "Burada kadim ve yerel bilgilerle bilimsel bilginin köprüsünü kuruyoruz. Akademisyenimiz, çiftçimiz, öğretmenimiz, orman şefimiz ve üniversite öğrencilerimiz bir arada. Çocuğun gözündeki merakı bir profesörün vizyonuyla buluşturan, yerelden evrensele uzanan tam bir bilim köprüsü inşa ettik" diye konuştu.

'HARİKA BİR ŞENLİK ORTAMI HAZIRLADIK'

TÜBİTAK 4009 Projesi'nin duyurusunu aldıklarında büyük heyecan duyduklarını aktaran Ödemiş Şehit Er Kamil Alkan İlkokulu Müdürü Zekeriya Sadi Kula ise bu tür projelerin genellikle ortaokul ve liselerde uygulandığına dikkat çekti. İlkokul seviyesinde bu imkanı köye getirmek için hızla harekete geçtiklerini belirten Kula, "Geçen yıl ilkokullara imkan tanınınca ev sahibi okul olarak hemen başvurumuzu yaptık ve Karşıyaka Bilim ve Sanat Merkezi ile eşleştik. Zeliş Kurt ile adım adım planlayarak velilerimizin ve öğretmenlerimizin desteğiyle harika bir şenlik ortamı hazırladık. Merkeze uzak olan öğrencilerimizin zihninde yeni soru işaretleri uyandırmayı, ufuklarını açmayı ve ileride farklı bilim alanlarına yönelmelerini amaçlıyoruz. Velilerimiz ve öğrencilerimiz çok mutlu. İmkan olan her alanda başvurularımızı sürdürerek köyümüzdeki çocuklarımızı tüm olanaklarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
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