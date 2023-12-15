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İzmir'de fırtına uyarısı - Son Dakika
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İzmir'de fırtına uyarısı

İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Rüzgarın kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

İzmir\'de fırtına uyarısı
15.12.2023 - 13:31,
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İZMİR'in kuzeyindeki Bergama ve Dikili ilçelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, İzmir için fırtına uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Rüzgarın yarın sabah saatlerinden İzmir'in kuzey ilçelerinde (Bergama ve Dikili), Kuzey-Kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Fırtınanın 17 Aralık Pazar sabahı etkisini kaybetmesinin beklendiği de bildirildi.

Kaynak: DHA
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