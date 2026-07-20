Gazeteci Çetin Gürel Son Yolculuğuna Uğurlandı

(İZMİR) - İzmir'de hayatını kaybeden gazeteci Çetin Gürel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da katıldığı cenaze namazı ile Alsancak Hocazade Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de yayın yapan Gözlem gazetesinin kurucusu ve imtiyaz sahibi gazeteci Çetin Gürel, 86 yaşında hayatını kaybetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Alsancak Hocazade Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Cenaze törenine Gürel'in ailesi ve yakınları, İzmir'in siyaset ve iş dünyası temsilcileri ve Gürel'in meslektaşları katıldı. Gürel'in cenazesi, Aşağı Narlıdere Mezarlığı'na defnedildi.

ÇETİN GÜREL KİMDİR?

1940 yılında Kemalpaşa'da doğan Çetin Gürel, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. Mesleğine 1960 yılında Ege Ekspres'te spor muhabiri olarak başlayan Gürel, Cumhuriyet ve Demokrat İzmir'de spor sorumlusu ve sayfa sekreteri olarak görev yaptı. 1976-1985 yılları arasında Yeni Asır'da haber müdürü ve genel koordinatör olarak görev yapan Gürel, İstanbul'da Sabah gazetesinin kuruluşunda yer alarak gazetenin genel müdürlük görevinde bulundu. Daha sonra Gazete Ege'yi de yayınlayan Gürel, ardından ekonomi gazetesi Gözlem'i kurdu. Evli ve iki çocuk babası olan gazeteci, Türkiye Spor Yazarları Derneği kurucuları arasında yer alıyordu.