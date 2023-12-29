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Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için lanetleme açıklaması yapıldı - Son Dakika
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Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için lanetleme açıklaması yapıldı

İzmir'de Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği üyeleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 12 askerin şehit olduğu hain saldırıyı lanetledi.

Pençe Kilit Operasyonu\'nda şehit olan askerler için lanetleme açıklaması yapıldı
29.12.2023 - 15:50,
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Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan 12 asker ile ilgili Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Bodrum Halikarnas Şubesi Emekli Astsubaylar Derneği açıklama yaparak terörü lanetledi.

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Bodrumlu Gaziler Anıtı önünde yapılan basın açıklamasına Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Bodrum Halikarnas Şubesi Emekli Astsubaylar Derneği üyeleri katıldı. Açıklama öncesinde saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Basın açıklamasını okuyan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, "Bizler Asker dernekleri olarak, Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Muharip Gaziler, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ve emekli Uzman Çavuşlar Derneği olarak 12 silah arkadaşımızın şehit edildiği hain saldırıyı lanetliyoruz. Bir vatan 12 can, 12 Mehmet, 12 evlat, 12 ana, 12 baba, 12 eş, 12 yiğit. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk Milleti'nin başı sağ olsun. Kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bilinmelidir ki, kanları yerde kalmayacaktır. Binlerce yıl önce yaşadığımız bu coğrafyamız ve konumuz dün olduğu gibi bugün de emperyalist güçlerin hain emellerinin hedefindedir. Bilinmelidir ki, şehit kanları ile bedeli ödenmiş bu toprakların bir karışı için bile can vermekten çekinmeyen bir millet tarafından yurt edilmiştir. Bu ülkümüzün sonsuza kadar bu azim ve kararlılıkla devam edeceğini tüm dünyaya duyuruyoruz. Güvenlik olmadan huzur ve esenlik olmaz, adalet tesis edilemez ve refah gerçekleşemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele eden, terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz. Acımız kadar öfkemizde büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına inancımız tamdır. Aziz şehitlerimiz kanınız yerde kalmayacaktır. Ruhuz şad olsun, aziz şehitlerimiz vatan size minnettardır" ifadelerini kullandı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise, "Vatan için, bayrak için, ülke için şehit oldu bu kardeşlerimiz. Allah onlardan razı olsun, mekanları cennet olsun. Allah'ım bu acıları inşallah bize bir daha göstermesin. Ülkemizin başı sağ olsun. PKK'yı da lanetliyorum. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: AA
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