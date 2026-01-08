İzmir'de "Fırtına Duvarı" Kordon'da Taşkını Önledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de "Fırtına Duvarı" Kordon'da Taşkını Önledi

08.01.2026 16:55  Güncelleme: 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kordon'da inşa edilen geçici fırtına duvarı, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın yol açabileceği deniz taşkınını başarıyla engelledi. Ekipler, önlem olarak fırtına duvarının kapılarını aktif hale getirirken, alanın peyzaj düzenlemeleriyle Kordon'un yeşil dokusu korundu.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kordon'da inşa edilen geçici fırtına duvarı, sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın yol açabileceği deniz taşkınını engelledi. Hava koşullarının olumsuzlaşmasıyla birlikte Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, fırtına duvarının kapılarını aktif hale getirerek olası risklere karşı önlem aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kordon'da deniz taşkınlarını önlemek ve İzmirlilerin kıyı şeridini daha konforlu kullanmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "geçici fırtına duvarı", kenti etkisi altına alan sağanak ve fırtına sırasında deniz taşkınını engelledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından geçici fırtına duvarının kapılarını aktif hale getirerek olası risklere karşı önlem aldı.

Hem deniz suyunu engelliyor hem Kordon yeşil kalıyor

Yağış boyunca Kordon'da kontrollerini sürdüren ekipler, özellikle sabah saatlerinde etkisini artıran dalgaların kıyı bandını aşmasına engel oldu. Yağışların etkisini kaybetmesinin ardından fırtına duvarının kapıları kontrollü şekilde açılmaya başlandı. Fırtına duvarı, özellikle Cumhuriyet Meydanı etabı, yağış sonrası oluşan dalgaların günlük yaşamı olumsuz etkilemesini önledi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen peyzaj düzenlemelerinde alana yerleştirilen tuzlu suya dayanıklı bitkiler sayesinde hem çamurlaşma oluşmadı hem de Kordon'un yeşil dokusu korundu. Kıyı koşullarına uygun şekilde tasarlanan peyzaj düzenlemesi, biriken sulara rağmen yeşil alanların zarar görmesini önlerken, bölgede yaya ve çevre güvenliğinin de sağlanmasına katkı sundu.

Neler yapıldı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kordon'da su taşkınlarını önlemek amacıyla "Acil Eylem Paketi" kapsamında 2025 yılı mart ayında Alsancak Limanı ile Cumhuriyet Meydanı arasında kalan 1.700 metrelik sahil şeridinde, kıyıya paralel uzanan geçici fırtına duvarı ve sel kapılarının imalatını tamamladı. Proje kapsamında ayrıca alanın peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildi, kıyı şeridindeki sosyal alanlar yenilenerek yurttaşların daha güvenli ve konforlu kullanımına sunuldu.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 'Fırtına Duvarı' Kordon'da Taşkını Önledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:33:46. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de "Fırtına Duvarı" Kordon'da Taşkını Önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.