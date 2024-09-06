İzmir'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

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İzmir'de, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, deniz yoluyla göçmenleri Yunanistan ve İtalya'ya kaçıran organizatörlere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında belirlenen ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 19 bin 575 dolar, 9 bin 590 avro ve 31 bin 800 lira bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.