İzmir\'de Görme Engellilere Farkındalık İçin Bisiklet Turu

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında görme engelli yurttaşların daha fazla kabartmalı kitaba erişebilmesi için farkındalık amacıyla bisiklet turu düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Spor Çalışmaları Şube Müdürlüğü, TÜRGÖK (Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği) iş birliğiyle bisiklet turu düzenledi. Farkındalık oluşturma hedefiyle gerçekleştirilen sürüşe katılan gönüllüler, iki kişinin aynı anda sürebilmesini sağlayan tandem bisikletlere bir görme engelli birey ile birlikte binerek İzmir'in sahil şeridinde tur attı. Yol boyunca görme engellilere sesli olarak anlatım yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bisikletliler, buradaki ısınma hareketlerinin ardından sürüşe başladı. Tamamı bisiklet yolunda gerçekleştirilen sürüş, İnciraltı Engelliler Parkı'nda sona erdi.

"Her zaman yanınızdayız"

Sürüşün ardından düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, organizasyona katılan tüm gönüllülere ve iş birliği yapılan paydaşlara teşekkür ederek, "Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın İzmir'i sağlıklı bir spor kentine dönüştürme hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Böyle anlamlı etkinliklerde bir arada olmak, dayanışmayı büyütmek, spor kültürünü yaşamak çok değerli. Önemli bir farkındalık etkinliğine birlikte imza attık. Daha fazlasını yapabilmek adına benzer çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her zaman yanınızdayız. Yanınızda olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Minnettarız"

Organizasyonun paydaşlarından TÜRGÖK Derneği Başkanı Tülay Yazgan da bir konuşma yaparak, "Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a minnettarız. Bu mühim haftada, farkındalığı artırabilmek ve görme engellilerin daha fazla kabartmalı kitaba erişebilmesi için çabalamak son derece kıymetli. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tek görme engelliler kitaplığı

Organizasyonun paydaşı olan TÜRGÖK, Türkiye'de yaşayan görme engelliler ile yurt dışında yaşayıp da Türkçe bilen görme engellilerin, yazılı kaynaklara erişimini sağlamak üzere kabartma kitap basılması ve ihtiyaç duyanlara ulaştırılması için çalışıyor. Faaliyetlerine 2004 yılında, İzmir'de başlayan kurum; sayıları altı bini aşan üyelerine sesli ve kabartma (Braille) baskılı romanın yanı sıra sınavlara hazırlık ve yabancı dil öğrenimi için de eserler gönderiyor. Halihazırda 400'den fazla gönüllüsü bulunan TÜRGÖK, daha fazla kabartma kitap basabilmek amacıyla bağış kabul ediyor. TÜRGÖK'e bağış yapmak isteyenler, detaylı bilgiye turgok.org web adresi üzerinden erişebiliyor.