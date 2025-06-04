İzmir'de Grev 7. Gününde: İZELMAN İşçileri Oylama Yapacak

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine belediye iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir işçilerinin başlattığı grev 7. gününe girdi. İZELMAN işçilerinin, belediyenin ilk 6 ay için yüzde 30, ikinci 6 ay için yüzde 19'luk teklifini oylamak için sandık kurulacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de altı aydır yürütülen toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamamasının ardından 23 bin işçinin başlattığı grev 7. gününde devam ediyor.

Grevde dün bir kez daha uzlaşı masası kurulmuş ancak sonuç alınamamıştı.

İşveren, önceki teklifini yükselterek işçi ücretlerine ilk 6 ay için yüzde 30, ikinci 6 ay için de yüzde 19 zam önermiş ancak sendika yetkilileri teklifi kabul etmemişti.

Oylamala yapılacak

Öte yandan; bayrama bir gün kala İZELMAN işçilerinin, son teklif için sandık kurma kararı aldığı ifade edildi. Edinilen bilgilere göre, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın son teklifi işçilerin oylarına sunulacak.