İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikasının arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle dün 23 bin işçi greve çıktı.
Toplu ulaşımda otobüs sayısının azalması nedeniyle kentin dört bir yanında, vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. Grevin ikinci gününde bu sabah da duraklarda yoğunluk oluştuğu görüldü.
Toplu ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle çoğu vatandaş, özel araçları ile yola çıkması nedeniyle caddelerde de yoğunluk yaşandı.
Son Dakika › Güncel › 23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor - Son Dakika
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