İzmir'de Hastane Yakınındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

(İZMİR) - İzmir Valisi Süleyman Elban, Konak ilçesinde, bir hastane bitişiğindeki inşaat deposunda çıkan yangına ilişkin, "Şu ana kadar hastanede tedavi gören hiçbir vatandaşımız olumsuz etkilenmemiştir. Tüm hastalarımız, sağlık durumları dikkate alınarak güvenli bir şekilde diğer sağlık kuruluşlarına tahliye edilmektedir" açıklamasını yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da "Ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. İtfaiyemiz, yangının hastaneye sıçramasını önledi, söndürme çalışmalarımız ise devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Konak İlçesinde özel bir hastanenin bitişiğindeki inşaat deposunda çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların kesintisiz şekilde devam ettiğini belirten Elban'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün ilimiz Konak ilçesinde, özel bir hastanenin yakınındaki bir inşaat deposunda yangın çıkmıştır. Yangın kısa sürede çevreye sirayet etmiş, hastane binası da kısmen yayılan dumandan etkilenmiştir. Olayın ardından tüm ekiplerimiz süratle müdahaleye başlamıştır. Şu ana kadar hastanede tedavi gören hiçbir vatandaşımız olumsuz etkilenmemiştir. Tüm hastalarımız, sağlık durumları dikkate alınarak güvenli bir şekilde diğer sağlık kuruluşlarına tahliye edilmektedir. İtfaiye, AFAD, UMKE ve güvenlik güçlerimiz tam koordinasyon içinde görevlerinin başındadır. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar kesintisiz şekilde devam etmektedir. Valiliğimiz süreci anbean takip etmektedir. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının en kısa sürede tamamen söndürülmesini temenni ediyorum."

"Tüm gücümüzle aralıksız çalışıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da İzmir İtfaiyesi olarak tüm imkanlarıyla yangına müdahale ettiklerini belirterek, "Ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. İtfaiyemiz, yangının hastaneye sıçramasını önledi, söndürme çalışmalarımız ise devam ediyor. Şu ana kadar hiçbir vatandaşımız yaralanmadı. Yurttaşlarımızın yangından etkilenmemesi için tüm gücümüzle aralıksız çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.