İzmir'de Hırsızlık Şüphesi İle Gözaltı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobilden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Çarşı ve mahalle bekçileri, Üçkuyular Mahallesi'ndeki devriye görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri B.D'yi (18) durdurdu.

Şüphelinin elindeki poşette yapılan incelemede, dron ve parçaları, garaj anahtarı, klavye ve kaşe tespit edildi.

Kaşe üzerindeki telefon numarasını arayan ekipler, eşyaların bir otomobilden çalındığını belirledi.

Şüpheli B.D. işlemleri için polis merkezine götürüldü.