İzmir'de Hırsızlık Yapan Şahıs 48 Yıl 9 Ay Cezası ile Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Hırsızlık Yapan Şahıs 48 Yıl 9 Ay Cezası ile Yakalandı

İzmir\'de Hırsızlık Yapan Şahıs 48 Yıl 9 Ay Cezası ile Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir gözlükçüden güneş gözlükleri çalan İ.Ş., toplamda 48 yıl 9 ay hapis cezası ile arandığı sırada yakalandı. Güvenlik kameraları ile tespit edilen şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.01.2025 11:57  Güncelleme: 12:13
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İZMİR'in Konak ilçesinde, bir iş yerinden güneş gözlükleri çalan İ.Ş. (39) yakalandı. Hırsızlık güvenlik kameralarına yansırken, İ.Ş. hakkında çeşitli suçlardan toplam 48 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

Olay, 8 Ocak'ta Atilla Mahallesi'ndeki bir gözlükçüde meydana geldi. İş yeri sahibi, sabah saatlerinde dükkanına geldiğinde kapının kırıldığını ve güneş gözlüklerinin çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Görüntülerde, İ.Ş.'nin iş yeri önünden geçerek çevreyi kontrol ettiği, ardından kapıyı zorlayarak içeri girdiği ve güneş gözlüklerini çaldığı görüldü.

48 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VARDI

Şüphelinin, hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 48 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ile Aranan Şahıslar ve Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla, İ.Ş. saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

İ.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Hırsızlık Yapan Şahıs 48 Yıl 9 Ay Cezası ile Yakalandı - Son Dakika

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