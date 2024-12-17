İzmir'de Hollanda Büyükelçisi ile İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Hollanda Büyükelçisi ile İşbirliği Görüşmesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ı ağırlayarak su yönetimi, deniz temizliği, tarım ve turizm gibi konularda deneyim ve bilgi alışverişinde bulundu.

17.12.2024 09:58  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ı ağırladı. Görüşmede, su yönetiminden deniz temizliğine, tarımdan turizme deneyim ve bilgi alışverişi yapıldı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ve İzmir Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede deniz temizliği, altyapı çalışmaları, ulaşım, tarım, sağlık turizmi ve Botanik EXPO gibi konular gündeme geldi.

Tugay İzmir Körfezi'ndeki çalışmaları anlattı

Başkan Cemil Tugay, görüşmede Körfez temizliği konusunda yapılan çalışmaları, altyapı projelerini ve ulaşımdaki yeni planlamaları anlattı. Başkan Tugay, İzmir'in 2030 yılına kadar karbon nötr şehir olma hedefini de paylaştı.

Büyükelçi Joep Wijnands, su yönetimi ve deniz temizliği gibi konularda çok fazla deneyime sahip olduklarını, bu alanlarda bilgi alışverişi yapabileceklerini ifade etti. Büyükelçi Wijnands, Hollanda'da tarımın gelişmiş olduğunu ancak bir reforma ihtiyaç duyulduğunu belirterek, İzmir ile tarımsal iş birliği yapmanın faydalı olacağını söyledi. Ayrıca sağlık turizmi ve Botanik EXPO gibi alanlarda da çalışma potansiyeline dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Cemil Tugay, Politika, Hollanda, Turizm, Ankara, Güncel, Çevre, Tarım, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Hollanda Büyükelçisi ile İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:22 TDD Başkanı Kanak: Suriye’nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
17:16 Gazze’de ateşkes an meselesi İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire’ye gidiyor Gazze'de ateşkes an meselesi! İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire'ye gidiyor
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
16:02 Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesine Özgür Özel’den ilk yorum Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
23:01 Öztrak’a süresiz konuşma izni veren Önder, 1961 yılına kadar gitti Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, 1961 yılına kadar gitti
23:00 Galatasaray, Trabzonspor’u 4-3 mağlup etti Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti
22:43 Beşiktaş’tan eşi benzeri görülmemiş Hasan Arat hamlesi Beşiktaş'tan eşi benzeri görülmemiş Hasan Arat hamlesi
22:33 Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?
22:26 Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı
22:11 Dışişleri Bakanı Fidan, AB ile Suriye ve Ukrayna Gelişmelerini Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, AB ile Suriye ve Ukrayna Gelişmelerini Görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 18:44:16. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Hollanda Büyükelçisi ile İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.