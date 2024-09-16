İzmir'de Huzurevi Sakinlerine Mobilya Bağışı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi sakinlerine jest yapmak isteyen bir mobilya firması şartsız bağış kapsamında huzurevinin eşyalarını yeniledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'ndeki Zübeyde Hanım Huzurevi'nin ortak kullanım alanlarındaki mobilya ihtiyacının karşılanması amacıyla bir mobilya firması tarafından şartsız bağışta bulunuldu. Bağışla ilgili bilgi veren Huzurevi Şube Müdürü Cihangir Çetintaş, "Toplumumuzun dayanışma kültürünün bir sembolü olan bu desteği önemsiyoruz. Öncelikle huzurevi sakinlerinin yaşam alanları daha da iyileştirdi. 400 sakinimizi ilgilendiren ortak alanın konforu arttı. Bu tarz sosyal sorumluluk projeleri kamu kurumları için çok değerli. Biz bunların artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.

"Manevi bir huzur veriyor"

Firma temsilcisi Süheyla Oğuz ise "İhtiyaçlara dair bilgi aldık. Yastık, yorgan, koltuk, kanepe, nevresim takımları, çarşaf, aksesuar, sehpalar getirdik. İnsanlara katkı sağlamak öncelikle manevi bir huzur veriyor. Bütün kurumları huzurevlerine, çocuk esirgeme kurumlarına, hayvan barınaklarına gerekli desteği sağlamaları için davet etmek isterim" ifadelerini kullandı.