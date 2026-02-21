İzmir'de İftar Çadırında Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
İzmir'de İftar Çadırında Bıçaklı Saldırı

İzmir\'de İftar Çadırında Bıçaklı Saldırı
21.02.2026 00:50
İzmir Bayraklı'da iftar çadırında görevli Ramazan Aslan bıçaklı saldırıya uğradı, şüpheli kaçtı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde iftar çadırında görev yapan Büyükşehir Belediyesi Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ramazan Aslan, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde pazar yerinde kurulacak iftar programı için hazırlık yapıldığı esnada Büyükşehir Belediyesi Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Koordinatörü Ramazan Aslan, kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Aslan, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. .

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

23:01
