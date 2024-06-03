İzmir'de iki bisiklet yolunun kaldırılmasına tepki - Son Dakika
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İzmir'de iki bisiklet yolunun kaldırılmasına tepki

İzmir\'de iki bisiklet yolunun kaldırılmasına tepki

İzmir'de bir grup, Konak ilçesindeki iki bisiklet yolunun kaldırılmasına tepki gösterdi. Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği (BUGEP) Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Onur Diktaş, kent merkezinde motorlu araç kullanımını azaltacak uygulamaların önemli olduğunu belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararı çevre planlarına aykırı olduğu ve bisiklet stratejisiyle çatıştığı ifade edildi.

03.06.2024 21:46
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İzmir'de bir grup, Konak ilçesindeki iki bisiklet yolunun kaldırılmasına tepki gösterdi.

Vasıf Çınar Bulvarı'nda bir araya gelen vatandaşlar, kaldırılan bisiklet yoluna bisikletlerini park ederek "Trafikte biz de varız" yazılı pankart açtı ve çeşitli dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği (BUGEP) Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Onur Diktaş, kent merkezinde motorlu araç kullanımını azaltacak uygulamaların çoğaltılmasının, sağlık başta olmak üzere pek çok sorunun çözümü için önemli olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 15 Mayıs'ta Şehit Nevres ve Vasıf Çınar bulvarlarındaki bisiklet yollarının kaldırılması, Vasıf Çınar Bulvarı'ndaki yolun daha önce olduğu gibi motorlu araç trafiğine uygun hale getirilmesi kararını aldığını belirten Diktaş, "UKOME Komisyonunca verilen bu karar, Büyükşehir Meclisi tarafından onaylı Ulaşım Ana Planı kararlarına, enerji verimliliği yönetmeliğine, çevre planları ve eylem planlarına aykırıdır, enerji verimliliği ilkeleriyle çelişmektedir. AB finansmanı ile halen yürütülmekte olan Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Projesinin stratejileri ile de ters düşen bu karar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bisiklet stratejisiyle de çatışmaktadır." diye konuştu.

Diktaş, iki yerin yeniden bisiklet yoluna dönüştürülmesini talep ettiklerini vurguladı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de iki bisiklet yolunun kaldırılmasına tepki - Son Dakika

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