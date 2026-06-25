Balçova ve Seferihisar Belediyelerine Operasyon... CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü: İki Operasyon Birbirinden Farklı - Son Dakika
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Balçova ve Seferihisar Belediyelerine Operasyon... CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü: İki Operasyon Birbirinden Farklı

25.06.2026 09:20  Güncelleme: 09:46
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İzmir'de yürütülen soruşturmalar kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. CHP İl Başkanı Utku Gümrükçü, operasyonların farklı gerekçelerle yapıldığını açıkladı.

Haber: Berfin BAYSAN - Kamera: Kerim UĞUR

(İZMİR) - İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, operasyonların farklı gerekçelerle gerçekleştirildiğini belirterek, süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir'de düzenlenen operasyonlarda Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, İl Emniyet Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, Seferihisar ve Balçova'ya yönelik işlemlerin farklı soruşturmalar kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, gözaltındaki isimlerin ve ailelerinin yanında olacaklarını ifade etti.

"İKİ OPERASYON BİRBİRİNDEN FARKLI"

Gümrükçü, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Binası önünde ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Gümrükçü, "Bir operasyon düzenlendiğinde bilgisini aldık. Şu an Emniyet Müdürlüğü'nün önündeyiz. Belediye personeli arkadaşlarımız, parti yetkililerimiz de buradalar. Durumu takip ediyoruz. İki operasyon birbirinden farklı sebeplerle ve farklı şekillerde yapılmış. İlk aşamada aldığımız bilgiye göre Seferihisar Belediyesinde bildiğiniz gibi iki dalga yapılmıştı. Bu üçüncü dalga. Belediye başkanımız, bir belediye başkan yardımcısı hariç diğer belediye başkan yardımcılarımız, belediyenin şirket yetkilileri dahil olmak üzere toplam 17 kişi, önceki operasyonların devamı niteliğinde bir operasyonda gözaltına alınmış durumda. Birazdan işlemleri bitirildiğinde burada emniyete getirilecekler. Balçova'da ise konu farklı. Balçova Belediye Başkanımızın annesi Meryem Hanım, Balçova Belediye Başkanımız Onur Yiğit; seçimden, yani 31 Mart 2024 seçiminden iki üç gün önce Malatya ilimizin seçim kampanyasında kullanılmak üzere küçük meblağlarla bir para transferi olduğu ve o yüzden gözaltına alındıkları ifade edildi. Balçova'da belediyede bir operasyon olmadı. Meryem Hanım ve Onur Bey evlerinden alındı. Herhalde sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra buraya gelecekler. Onları da bekliyoruz. Yani ikisi, iki farklı konular" dedi.

CHP'li belediyelere yönelik gerçekleştirilen operasyonları değerlendiren Gümrükçü, "Ben de belediye başkanlığı yaptım. Bu görev zorlu bir görev. Kendi altındaki personelin yaptığı her şeyden sorumlusun. Başkan olarak yaptığın görüşmelerde, orada kullanılan ifadelerden sorumlusun. Zor bir iş yani. Bu süreçte süreci yönetebilmek de zor. Bütün arkadaşlara kolaylık diliyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı olarak herkesin hakkını, hukukunu savunma noktasında onların ve gözaltına alınan bütün personelin ve ailelerinin yanında olacağımı da buradan ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İsmail Yetişkin, Yerel Haberler, Seferihisar, Onur Yiğit, Operasyon, 3. Sayfa, Politika, Balçova, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balçova ve Seferihisar Belediyelerine Operasyon... CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü: İki Operasyon Birbirinden Farklı - Son Dakika

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