İzmir\'de İklim Kriziyle Mücadele İçin Forum Düzenlendi

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(İZMİR)- Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği tarafından Türkiye- Litvanya İşbirliği Projesi kapsamında iklim krizi ile mücadele konusunda deneyim paylaşımı sağlamak amacıyla düzenlenen forumda konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Kenti dirençli hale getirmek en önemli gündem maddelerimizden. Ortak aklın gücüyle, mücadelemizi daha etkin hale getireceğiz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği (Kent-Lab) tarafından düzenlenen "İklim Değişikliğiyle Mücadelede Öğrenme ve Ağ Oluşturma Aracı Olarak Türkiye-Litvanya İşbirliği Projesi" forumuna katıldı. Litvanya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Ricardas Degutis'in katılımıyla Tarihi Asansör Ceneviz Salonu'nda gerçekleştirilen forumda konuşan Başkan Mutlu, iklim krizi ile mücadele konusunda deneyim paylaşımlarını önemli bulduklarını belirterek Konak Belediyesi'nin bu alanda yürüttüğü çalışmalardan örnekler verdi.

"Kenti dirençli hale getirmek en önemli gündemimiz"

Kentlerin yeşil gelecek vizyonuna önemli katkılar sunan foruma katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Mutlu, "İklim krizi ile ilgili iyi uygulama örneklerini ve deneyim paylaşımlarını çok kıymetli buluyoruz. İklim kriziyle ilgili felaketler tüm dünyada gündemde… Türkiye ve İzmir de bu meselenin sonuçlarını en yoğun yaşayan coğrafyalardan biri. Dolayısıyla yapılan bu çalışmalar bizim için hayati değerde. Bu sorunlara karşı da kenti dirençli hale getirmek hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Konak Belediyesi olarak bizim en önemli gündem maddelerimizden" diye konuştu.

"Yeşil bir dünya geleceğe bırakacağımız en büyük miras"

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için yerel yönetimler olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini dile getiren Başkan Mutlu, "Yeşil bir gelecek için çalışmalar yürüten Belediyemiz, imzacısı olduğu Başkanlar Sözleşmesine göre 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 40 azaltmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha fazla kullanmayı ve yerel iklim eylemlerini başlatmayı taahhüt etmiştir. 2022 yılında çalışmalarına başlanan Konak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (Konak SECAP), 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanmıştır. Ayrıca geçtiğimiz aylarda çok önemli bir yeşil zirveye ev sahipliği yaptık. Ortaklığını yürüttüğümüz 'Farkındalık, İklim ve Çevre için Stratejik Ortaklık' (SPACE) projesi kapsamında, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinden gelen belediye temsilcilerinin katılımıyla 'İklim Zirvesi' düzenledik. Yoğun katılımla iki gün boyunca süren zirve, iklim kriziyle mücadele deneyimleri ile bu alandaki iyi uygulama örneklerinin paylaşımıyla yeşil bir gelecek vizyonuna katkı sağladı. Bu projenin bir çıktısı olarak da Sancar Maruflu Bilim Merkezimizin içerisinde iklim krizi ve çevre konusunda farkındalığı artırmak için İklim Eğitim Merkezi kuruldu. Merkezde Konak ve çevre ilçelerde yaşayan çocuk ve gençlere yönelik atölye çalışmaları ve eğitim programları düzenliyoruz. Ortak aklın gücüyle, mücadelemizi daha verimli ve daha etkin hale getireceğiz. Yaşanabilir bir kent ve yeşil bir dünya, geleceğe bırakacağımız en büyük miras olacaktır" ifadelerini kullandı.