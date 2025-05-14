İzmir'de İmamoğlu İçin Yazılan Mektuplar Bisikletle Silivri'ye Doğru Yola Çıktı - Son Dakika
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İzmir'de İmamoğlu İçin Yazılan Mektuplar Bisikletle Silivri'ye Doğru Yola Çıktı

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ve Gaziemirli yurttaşların, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yazdığı mektuplar, Abdullah Arda Meydanı’nda toplandı. Ardından mektuplar gönüllü bisikletçi tarafından Silivri’ye doğru yola çıktı.

14.05.2025 18:34  Güncelleme: 20:52
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(İZMİR)- Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ve Gaziemirli yurttaşların, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yazdığı mektuplar, Abdullah Arda Meydanı'nda toplandı. Ardından mektuplar gönüllü bisikletçi tarafından Silivri'ye doğru yola çıktı.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ve Gaziemirli yurttaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'na yazdıkları mektupları Abdullah Arda Meydanı'nda topladı. Düzenlenen etkinlikte, yurttaşlar duygu ve düşüncelerini mektuplara döktü. Toplanan mektuplar ve çocukların çizdiği resimler, gönüllü bisiklet sporcusu Nejvet Sarıkaya'ya teslim edilerek Silivri'ye doğru yola çıktı. İmamoğlu'na mektup yazanlar arasında çocuklar, gençler de bulunuyor.

"Dayanışmaya tüm halkımızı çağırıyoruz"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu mektupların barış, özgürlük ve demokrasi adına bir çağrı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün Gaziemir'den Silivri'ye bir bisikletli yoldaşımız yola çıkıyor. Bu Gaziemir halkının Ekrem Başkanımıza duygularını ifade ettiği mektuplar ve resimlerden oluşan bir yükle gidiyoruz. Yükümüz o kadar kıymetli ki barış, özgürlük... Demokrasi adına olan bütün çağrıları kucak dolusu, gönül dolusu çağrıları Ekrem Başkanımıza götüreceğiz. Ekrem Başkanımızın özgür kalması için de örgüt olarak ve bireysel olarak sürekli arkasında olacağız. Sayın Başkanımın arkasında Gaziemir halkı, Türk halkı, bütün Anadolu'daki insanlar gibi biz de tek yürek, tek yumruk olarak duruyoruz. Bir an önce görevine dönmesini daha sonra Cumhurbaşkanı adayımız olarak ülkenin başında Cumhurbaşkanımız olarak olmasını istiyoruz. Bu dayanışmaya da tüm halkımızı çağırıyoruz."

"Dönüşümüz muhteşem olacak"

Mektupları İstanbul'a ulaştıracak olan bisiklet sporcusu Nejvet Sarıkaya da yolculuğun kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti:

"İmamoğlu'nun ilk İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde aday olduğunda arkadaşlarıma demiştim o zaman için eğer İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı olursa İstanbul'da kendisini bisiklette ziyaret edeceğim dedim. O hayalimi çok istedim fakat gerçekleştiremedim. En sonunda işte bundan 3-4 gün öncesi. Aslında çok sürpriz oldu. Çok da mutlu oldum. Haber aldım dediler ki böyle bir etkinlik var. İşin içinde mektuplar var.  Mektupların içinde hayaller var. Güzel şeyler var. Bunları oraya ulaştırmak, oradan buraya getirmek, bu benim işim olmalı dedim. Biraz zor olacak belki ama yapacağız. Yapmak zorundayız çünkü bize güvenen insanlar var. Emanetleri var. Bir postacı gibi görüyorum kendimi. Şu güvercinlere bakıyorum."

Rotasının detaylarını paylaşan Sarıkaya, "İlk başta 585-600 km falan buluyordu. Ben ona göre bir rota oluşturmuştum. Fakat sonra değişti.  Şimdi 480'e falan düşmüş galiba. Biraz daha kolaylaştı benim işim.  Herhalde... İki günlük şimdi bir Balıkesir, sonra Balıkesir- Yalova ertesi günü öyle yapacağım. Sonrasında da Yalova'dan Silivri'ye daha kolay olacak benim için. Dönüşümü de Başkan'la görüştükten sonra işte emaneti alıp çıktıktan sonra tekrar yola koyulup yine aynı şekilde Yalova civarından Balıkesir'e, Balıkesir'den de İzmir'e süreyim istişorum. Tabii birtakım şeyler değişebilir dönüşte. Arkadaşlara da uyuyacağız. Belki onların da bir değişik programları olabilir.  Yolda duracağımızı, röportaj olacağını falan söylüyorlar. Bunlar da benim zamanlama şeyimi etkileyebilir.  Ama tabii dönüşümüz muhteşem olacak" ifadelerini kullandı.

Bisikletçi Sarıkaya yola çıkmadan önce Gaziemir Belediye Başkanı Işık'tan tavsiyeler alıp sohbet etti. Gaziemir Belediye Başkanı Işık, Sarıkaya'ya iyi yolculuklar dileğinde bulundu.

"İmamoğlu'yla hep beraberiz"

Ekrem İmamoğlu'na mektup yazanlar arasında ev hanımı Leman Çetinkaya, "Ben 58 yaşında bir ev hanımıyım.  Ama onun görüşlerini, yaptığı işleri, her şeyi çok beğeniyoruz.  İnşallah onun gibi özgür düşünceli insanların hapishanelerde parmaklıklar arkasında tutuyorlar bekleyip de yapabilecekleri işler varken bunları engelleyenleri baş etmesi için tekrar başımıza çağırıyoruz.  Her şey yerinde güzeldir. Ekrem İmamoğlu da yerinde güzel bence. İstanbullular da onu bekliyor İzmirliler de Türkiye'nin her yerinden benim gibi ev hanımlarına da sesleniyorum.  Onlar da bu duyarlılığını, cesaretini gösterip Mikrofonlara konuşsunlar. Türkiye'miz için her şeyi yapabilecek bir başkana ihtiyacımız var. İnsanlar bir baskı altında söyleyemiyorlar söylemek istediklerini. Korkmasınlar. Demokrasi olan ülkede her şey konuşulabilir, her şey açık olmalı. Bütün ev hanımlarından da bu konuda destek bekliyorum. Korkmasınlar konuşsunlar.  Ekrem İmamoğlu'yla hep beraberiz. Gönlümüz onunla" dedi.

"Güzel günler göreceğiz"

Mektup yazanlar arasında emekli öğretmen olduğunu belirten Şehriban Durmuşlar, "Ülkenin içinde olduğu durumları hepimiz biliyoruz. Ekonomik sıkıntılar, özgürlüklerin kısıtlanması. Bir korku ikliminin sarması etrafı. Bunlar bizi çok üzmekte bizim için Ekrem Başkan bir ümit kapısıydı ama ne yazık ki haksız yere onu içeri tıktılar buna çok üzülüyoruz. Onu oradan çıkarabilmek için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bunun için çabalamaktayız. İnanıyorum bu haksızlıklara karşı mutlaka Ekrem Başkan mahkemelerde aklanıp aramıza gelecek ve tekrar hep birlikte ümidimizi kaybetmeden güzel günlere doğru yol alacağız. Geleceğimiz aydınlık olacak, inanıyorum. Üzüntümüzü dile getirdik, sevgilerimizi dile getirdik, takdirlerimizi dile getirdik. Bunca yıl belediyeye emek verdi. Hep izledik onu. Dürüst çalışmalarını, cesur başkanımızı gördük yani. O bizim ümidimizde, kimse bu ümidimizi kıramayacak. Umudumuzu elimizden alamayacak. İnanıyoruz buna. Güzel günler göreceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de İmamoğlu İçin Yazılan Mektuplar Bisikletle Silivri'ye Doğru Yola Çıktı - Son Dakika

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