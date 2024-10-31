İzmir'de İnme Hastalığı Semineri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de İnme Hastalığı Semineri Düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, inme hastalığının önemine dikkat çekmek amacıyla ileri yaştaki vatandaşlara yönelik bir seminer düzenledi. Seminerde uzman hekimler tarafından inmenin nedenleri, önlenmesi ve acil durum yönetimine dair önemli bilgiler paylaşıldı.

31.10.2024 12:36  Güncelleme: 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ciddiyeti ve artan görülme sıklığı sebebiyle bir halk sağlığı sorunu olan inme hastalığına dikkat çekmek amacıyla ileri yaştaki vatandaşlara yönelik seminer düzenledi. Alanında uzman hekimlerden inme hastalığına ilişkin önemli bilgiler edinen yurttaşlar, bu tip toplantıların yaşamları için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Ege Üniversitesi ile iş birliği yaparak inme hastalığıyla ilgili seminer programı hazırladı. Seminer, 29 Ekim Dünya İnme Farkındalık Günü kapsamında Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Huzurevi Balo Salonu'nda düzenlendi. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan inme hastalığına dikkat çekmek amacıyla yapılan toplantıya kentin farklı bölgelerinden yaklaşık 200 kişi katıldı. İnteraktif şekilde yapılan toplantıda inmenin ne olduğu, inmeye karşı alınacak önlemler ve inme durumunda yapılacaklar detaylarıyla anlatıldı. Seminerde "İnmenin Önemi" başlıklı sunumu Ege Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı İnme Merkez Sorumlusu ve Nöroloji Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hadiye Şirin, "Acil Serviste İnme Yönetimi" başlıklı sunumu Ege Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Funda Karbek Akarca ve "İnme Tedavisi" başlıklı sunumu ise Ege Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Ayşe Güler yaptı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram da katıldı.

Emre: "Çok güzel geri bildirimler alıyoruz"

Etkinliğe ilişkin bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Ahmet Soner Emre, "Etkinliğe katılan vatandaşlarımıza inmeyle ilgili bilgiler aktarmak, önleyici çalışmaların ve belirtilerin neler olduğunu anlatmak ya da böyle bir durumla karşılaşıldığında neler yapılabileceklerini belirtmek için buradayız. Bu tip etkinlikler sonrası kişilerin hayatlarını değiştiren çok güzel geri bildirimler alıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür bilgilendirme etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Şirin: "Saniyeler içinde harekete geçmeliyiz"

"İnmenin Önemi" başlıklı sunum yapan Prof. Dr. Hadiye Şirin de inmeye ilişkin şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yaparak inmeyi önlemek ve inme geçiren kişiler için nerelere başvurulması gerektiğini anlatmak için organizasyon düzenlendik. İnme, ölüme ve özürlülüğe neden olan bir hastalıktır. Birinci amacımız inmeyi önlemek. İnme, yaşam koşulları düzgün hale getirilirse önlenebilir. İnme geçirildiğinde yanlış yöntemlerle zaman kaybedilebiliyor. İnme olduğu anda saniyeler içinde harekete geçmeli ve 112 aranarak sağlık kurumuna başvurulmalı. Eğer erken dönemde hastaneye başvurulursa hastanın özürlülüğünü azaltma ve hayata döndürme şansı var."

"İnmeyi yüzde 80 oranında önleyebiliriz"

İnme hastalığına karşı şeker, tansiyon, kalp hastalığı, yağ yüksekliği gibi hastalıkların saptanıp tedavilerinin yapılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Şirin, "Yaşam biçimi değişikliği en önemli önleyici davranıştır. Sigarayı bırakmak, hareketsizliği önlemek, kiloyla mücadele etmek, sağlıklı beslenmek ve alkolü aşırı kullanmamak birçok hastalığın önlenmesi için herkesin uyması gereken unsurlar. Belli aralıklarla tansiyon ve şeker ölçtürerek, kilo artışına bakarak ve problem varsa hekime giderek inmeyi yüzde 80 oranında önleyebiliriz" bilgisini verdi.

Pala: "Öğrendiklerimi tatlıyı çok seven eşime aktaracağım"

Seminere katılan 68 yaşındaki Semiha Pala, "Tansiyon ilacı kullanıyorum, yağlı ve tuzlu yiyecekler yemiyorum, sinirlenmiyorum. Dedem ve annem inme geçirmişti. Çok zor bir hastalık. Yediklerimize dikkat etmemiz lazım ve düzenli olarak doktora gitmemiz gerekiyor. Sağlık çok önemli. Bu etkinlikler faydalı oluyor. Biz de bilgi edinmek için geldik. Öğrendiklerimi akrabalarıma, ablama, eşime söyleyeceğim. Çünkü eşim tatlı yemeyi çok seviyor" dedi.

Göz: "Stres yapmıyorum"

77 yaşındaki Fehime Göz, "Dünya İnme Farkındalık Günü'nde bilgiler edinmeye geldik. Benim tansiyonum yüksek, bu yüzden ilaç alıyorum. Yiyeceklerime dikkat ediyorum, sağlıklı besleniyorum. Sakin bir insanım, stres yapmıyorum. Bu tür etkinlikler bizim için çok faydalı" ifadelerini kullandı.

Turan: "Sağlıklı yaşamaya çalışıyorum"

76 yaşındaki Ali Turan ise "İnme hastalığının yapısını öğrenmek ve bu öğrendiğim bilgileri etrafıma yaymak için etkinliğe geldim. Sağlıklı yaşamaya çalışıyorum, Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezi'ne gidiyorum, yürüyüş yapıyorum. Her yıl bilgilendirme konferanslarına giderim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Etkinlik, Eğitim, Sağlık, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de İnme Hastalığı Semineri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:35:33. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de İnme Hastalığı Semineri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.