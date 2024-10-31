İzmir'de İnme Hastalığı Semineri Düzenlendi

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ciddiyeti ve artan görülme sıklığı sebebiyle bir halk sağlığı sorunu olan inme hastalığına dikkat çekmek amacıyla ileri yaştaki vatandaşlara yönelik seminer düzenledi. Alanında uzman hekimlerden inme hastalığına ilişkin önemli bilgiler edinen yurttaşlar, bu tip toplantıların yaşamları için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Ege Üniversitesi ile iş birliği yaparak inme hastalığıyla ilgili seminer programı hazırladı. Seminer, 29 Ekim Dünya İnme Farkındalık Günü kapsamında Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Huzurevi Balo Salonu'nda düzenlendi. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan inme hastalığına dikkat çekmek amacıyla yapılan toplantıya kentin farklı bölgelerinden yaklaşık 200 kişi katıldı. İnteraktif şekilde yapılan toplantıda inmenin ne olduğu, inmeye karşı alınacak önlemler ve inme durumunda yapılacaklar detaylarıyla anlatıldı. Seminerde "İnmenin Önemi" başlıklı sunumu Ege Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı İnme Merkez Sorumlusu ve Nöroloji Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hadiye Şirin, "Acil Serviste İnme Yönetimi" başlıklı sunumu Ege Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Funda Karbek Akarca ve "İnme Tedavisi" başlıklı sunumu ise Ege Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Ayşe Güler yaptı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram da katıldı.

Emre: "Çok güzel geri bildirimler alıyoruz"

Etkinliğe ilişkin bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Ahmet Soner Emre, "Etkinliğe katılan vatandaşlarımıza inmeyle ilgili bilgiler aktarmak, önleyici çalışmaların ve belirtilerin neler olduğunu anlatmak ya da böyle bir durumla karşılaşıldığında neler yapılabileceklerini belirtmek için buradayız. Bu tip etkinlikler sonrası kişilerin hayatlarını değiştiren çok güzel geri bildirimler alıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür bilgilendirme etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Şirin: "Saniyeler içinde harekete geçmeliyiz"

"İnmenin Önemi" başlıklı sunum yapan Prof. Dr. Hadiye Şirin de inmeye ilişkin şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yaparak inmeyi önlemek ve inme geçiren kişiler için nerelere başvurulması gerektiğini anlatmak için organizasyon düzenlendik. İnme, ölüme ve özürlülüğe neden olan bir hastalıktır. Birinci amacımız inmeyi önlemek. İnme, yaşam koşulları düzgün hale getirilirse önlenebilir. İnme geçirildiğinde yanlış yöntemlerle zaman kaybedilebiliyor. İnme olduğu anda saniyeler içinde harekete geçmeli ve 112 aranarak sağlık kurumuna başvurulmalı. Eğer erken dönemde hastaneye başvurulursa hastanın özürlülüğünü azaltma ve hayata döndürme şansı var."

"İnmeyi yüzde 80 oranında önleyebiliriz"

İnme hastalığına karşı şeker, tansiyon, kalp hastalığı, yağ yüksekliği gibi hastalıkların saptanıp tedavilerinin yapılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Şirin, "Yaşam biçimi değişikliği en önemli önleyici davranıştır. Sigarayı bırakmak, hareketsizliği önlemek, kiloyla mücadele etmek, sağlıklı beslenmek ve alkolü aşırı kullanmamak birçok hastalığın önlenmesi için herkesin uyması gereken unsurlar. Belli aralıklarla tansiyon ve şeker ölçtürerek, kilo artışına bakarak ve problem varsa hekime giderek inmeyi yüzde 80 oranında önleyebiliriz" bilgisini verdi.

Pala: "Öğrendiklerimi tatlıyı çok seven eşime aktaracağım"

Seminere katılan 68 yaşındaki Semiha Pala, "Tansiyon ilacı kullanıyorum, yağlı ve tuzlu yiyecekler yemiyorum, sinirlenmiyorum. Dedem ve annem inme geçirmişti. Çok zor bir hastalık. Yediklerimize dikkat etmemiz lazım ve düzenli olarak doktora gitmemiz gerekiyor. Sağlık çok önemli. Bu etkinlikler faydalı oluyor. Biz de bilgi edinmek için geldik. Öğrendiklerimi akrabalarıma, ablama, eşime söyleyeceğim. Çünkü eşim tatlı yemeyi çok seviyor" dedi.

Göz: "Stres yapmıyorum"

77 yaşındaki Fehime Göz, "Dünya İnme Farkındalık Günü'nde bilgiler edinmeye geldik. Benim tansiyonum yüksek, bu yüzden ilaç alıyorum. Yiyeceklerime dikkat ediyorum, sağlıklı besleniyorum. Sakin bir insanım, stres yapmıyorum. Bu tür etkinlikler bizim için çok faydalı" ifadelerini kullandı.

Turan: "Sağlıklı yaşamaya çalışıyorum"

76 yaşındaki Ali Turan ise "İnme hastalığının yapısını öğrenmek ve bu öğrendiğim bilgileri etrafıma yaymak için etkinliğe geldim. Sağlıklı yaşamaya çalışıyorum, Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezi'ne gidiyorum, yürüyüş yapıyorum. Her yıl bilgilendirme konferanslarına giderim" diye konuştu.