İzmir'de İnşaat Sektörüne Yönelik Güç Birliği Vurgusu - Son Dakika
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İzmir'de İnşaat Sektörüne Yönelik Güç Birliği Vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, inşaat sektörünü bir araya getiren 'İnşa Edenler' gala ve panel etkinliğinde, şehir için planlama çalışmaları yaptıklarını ve inşaat sektörüne destek vereceklerini belirtti.

10.10.2024 09:50  Güncelleme: 10:35
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, inşaat sektörünün temsilcilerini buluşturan "İnşa Edenler" gala ve panel etkinliğinde konuştu. Kenti düzenli planlamak için çalıştıklarını belirten Tugay, "Şehrimizin planlı gelişmesi, gelişim akslarında yeni yerleşim alanlarının açılması için üzerimize düşeni yapacağız. Önümüzdeki yılların İzmir açısından rahat bir dönem olacağına inanıyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İnşaat Deryası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ve inşaat sektörünü bir araya getiren İnşa Edenler gala ve panel organizasyonuna katıldı. "Geleceğe güvenle bak" temasıyla düzenlenen etkinliğe Başkan Tugay ile İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İnşaat Deryası İmtiyaz Sahibi Niyazi Gültekin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcıları Zeki Yıldırım, Çağatay Güç ve inşaat sektörü temsilcileri katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bu ülkenin iyi inşaatçılara, müteahhitlere, inşaat malzemesi üreten insanlara, mühendis, mimar, projecilere ihtiyacı var. Biz belediye olarak her zaman onların yanında olacağız" dedi.

Tugay: Üzerimize düşeni yapacağız

İmar planları üzerinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Cemil Tugay, "İzmir inşaat açısından ya da genel olarak imar açısından çok sorunları olan, yapılması gereken çok işleri olan bir şehir bunun farkındayız. Ruhsat vermeyle ilgili süreçlerini hızlandırmak için dijital altyapı başta olmak üzere bütün olumlu çalışmaları zaten başlattık; aylardır yapıyoruz. İlçe belediyelerimizle beraber, İzmir'de bu süreci hızlandıracağız. Bunu yaparken sağlıklı bir sistem kurmak zorundayız. Sistemin sağlıksızlığı ileride hukuken hepimiz için sıkıntı olabileceği gibi, daha da önemlisi yapıların güvenliği açısından sorunlar yaratabiliyor. Çevremizde herhangi bir yerde kaçak yapı yapılmasına ihtiyaç duymayacak şekilde imar planlarımızı bir an önce yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Arkadaşlarımız şu anda 1/25.000'lik planlarla ilgili kapsamlı çalışma yapıyor. Hemen arkasından şehrimizin gelişmesi, gelişim akslarında yeni yerleşim alanları açılması için de üzerimizi düşeni yapacağız. Önümüzdeki yılların İzmir açısından rahat bir dönem olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Şehrimiz için en doğrusunu yapacağız"

İzmir'in altyapı sorununun, şehrin plan dışında gelişmesinden ve dar bir alanda yoğun yapılaşmasından kaynaklandığına değinen Başkan Tugay, "Bugüne kadar sağlıksız yapılmış binaların bir şekilde güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması, şehrin doğru planlanması ve plan ölçeğinde ilerlemesi konuları gündemimizde. Önümüzdeki günlerde paylaşacağımız planlama çalışmalarında sizlerin de katkısını alarak şehrimiz için en doğru ve iyi şeyleri yapabiliriz" dedi.

Güç birliği mesajı

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, organizasyonun verimli geçmesi ve olumlu sonuçlar doğurması temennisini dile getirdi. İnşaat Deryası İmtiyaz Sahibi Niyazi Gültekin, "Her yıl daha da iyisini yapacağız. Türkiye'nin incisi İzmir'de yaşıyoruz. Bu kente borçluyuz. Kentin gelişimine, ilerlemesine, marka olmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yerel yönetimlerimizle güç birliğine her zaman hazırız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de İnşaat Sektörüne Yönelik Güç Birliği Vurgusu - Son Dakika

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