İzmir'de iş yeri sahibi silahla tehdit edilerek gasbedildi

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İzmir'in Çiğli ilçesinde bir iş yeri sahibini silahla tehdit ederek para, otomobil ve eşyaları gasbettikleri suçlamasıyla yakalanan 7 şüpheliden 6'sı cezaevine gönderildi.

Çiğli'de iş yeri bulunan B.B, ofisine alacaklarını tahsil etme bahanesiyle gelen 7 kişinin ellerini bağlayarak kafasına silah dayadığı, otomobil ve elektronik eşyalarla bir miktar parayı aldıkları, 15 milyon lirayı da gasbetme girişiminde bulundukları suçlamasıyla polise ihbarda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede otomobil, televizyon, dizüstü bilgisayar gibi elektronik eşyalar, bir miktar para ve çeklerin yanı sıra iş yerindeki güvenlik kamerası sisteminin de gasbedildiğini belirledi.

Polis, A.S, U.T, Ş.T, H.A, T.A, S.Ç. ve R.K. olduğunu belirledikleri şüphelileri, Çiğli ve Bayraklı ilçelerindeki adreslere düzenlediği operasyonla yakaladı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda iş yerinden gasbedilen eşyalar ve otomobil ile 2 ruhsatsız tabanca, silah yapımında kullanılan 77 namlu, 91 şarjör, 8 tetik mekanizması, 4 silah gövdesi ile 9 sürgü takımı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı hakimlikçe tutuklandı. Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.