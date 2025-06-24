İzmir\'de İşten Çıkarmalara Tepki

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) Genel Başkanı Nihat Yurdakul, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 1030 kişinin işten çıkarılma sürecinin başlamasına ilişkin, "İnsanların ailelerini, çocuklarını aç bırakmakla, açlıkla tehdit etmek kadar kötü bir şey olmaz. 1 Temmuz'a kadar sorun çözülmezse Egemenlik Binası önünde eyleme başlayacağız." dedi.

Sendikalarının İzmir Şubesi'nde gazetecilere açıklamada bulunan Yurdakul, işçilerin maaşlarıyla ilgili yapılan açıklamalarla çalışanla halkın karşı karşıya getirildiğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesince Belediye-İş üyelerine haksızlık yapıldığını dile getiren Yurdakul, "İnşallah bu haksızlık devam etmez ama Sayın Başkan 'Devam ettireceğim.' diyor. Bu yapılan haksızlık mutlaka bir gün olumsuz olarak geri döner ve hepimize zarar verir. Cemil Tugay, Belediye-İş Sendikası üyelerinin en düşük maaşının 81 bin lira olduğunu ve eylül ayında yapılacak artışla bunun 130 bin liraya çıkacağını söylüyor. Arkadaşlar böyle bir zam ve para yok, bu doğru değil, bu yanlış bilgilendirme. Biz 55 ila 65 bin lira arasında maaş alıyoruz. Sayın Başkan bunu düzeltin. Çalışanı sokakta halkla karşı karşıya getirmeyin, bir çatışma olur, insanlar birbirine girer. Doğru rakamları söyleyin." diye konuştu.

"İnşallah aklıselim olur ve Sayın Başkan bunu düşünür"

Yurdakul, belediyenin kendilerinden eylül ayında yapılacak artıştan vazgeçmelerini istediğini anımsattı.

Enflasyon oranını masaya koyduklarını aktaran Yurdakul, şunları kaydetti:

"Bende diyorum ki artış oranı 6 aylık enflasyon. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı 15-20-25 ne çıkarsa üzerine 5'te ben koyuyorum 'belediyeye katkı olsun' diye. Açıklanacak olan yüzde 20, 25, 30'u bu bahsettiği 130 bin liradan düşeceğim ve ne çıkıyorsa onu maaş olarak alacağız. Bu teklifi yaptım, buna da sıcak bakmadı, 'Olmaz öyle şey.' dedi. İnsanların ekmeğiyle oynamak kadar kötü bir şey yok. İnsanların ailelerini, çocuklarını aç bırakmakla, açlıkla tehdit etmek kadar kötü bir şey olmaz. 1 Temmuz'a kadar sorun çözülmezse Egemenlik Binası önünde eyleme başlayacağız.

Bunları doğru bulmuyoruz. İnşallah aklıselim olur ve Sayın Başkan bunu düşünür. Kendisine buradan yine rica ediyorum; bu hiçbirimize yarar getirmez. 'Buradan 1000 kişiyi işten atarak ben belediyeyi rahatlatacağım.' diyor. Bu doğru değil. Sayın Başkan İzmir'de iş barışını, iş huzurunu bozmayalım. Doğru yerde buluşalım."