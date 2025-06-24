İzmir'de İşten Çıkarmalara Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de İşten Çıkarmalara Tepki

İzmir\'de İşten Çıkarmalara Tepki
24.06.2025 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye-İş Başkanı Yurdakul, işten çıkarmalara karşı eylem tehdidinde bulundu, maaş farklarını açıkladı.

Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) Genel Başkanı Nihat Yurdakul, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 1030 kişinin işten çıkarılma sürecinin başlamasına ilişkin, "İnsanların ailelerini, çocuklarını aç bırakmakla, açlıkla tehdit etmek kadar kötü bir şey olmaz. 1 Temmuz'a kadar sorun çözülmezse Egemenlik Binası önünde eyleme başlayacağız." dedi.

Sendikalarının İzmir Şubesi'nde gazetecilere açıklamada bulunan Yurdakul, işçilerin maaşlarıyla ilgili yapılan açıklamalarla çalışanla halkın karşı karşıya getirildiğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesince Belediye-İş üyelerine haksızlık yapıldığını dile getiren Yurdakul, "İnşallah bu haksızlık devam etmez ama Sayın Başkan 'Devam ettireceğim.' diyor. Bu yapılan haksızlık mutlaka bir gün olumsuz olarak geri döner ve hepimize zarar verir. Cemil Tugay, Belediye-İş Sendikası üyelerinin en düşük maaşının 81 bin lira olduğunu ve eylül ayında yapılacak artışla bunun 130 bin liraya çıkacağını söylüyor. Arkadaşlar böyle bir zam ve para yok, bu doğru değil, bu yanlış bilgilendirme. Biz 55 ila 65 bin lira arasında maaş alıyoruz. Sayın Başkan bunu düzeltin. Çalışanı sokakta halkla karşı karşıya getirmeyin, bir çatışma olur, insanlar birbirine girer. Doğru rakamları söyleyin." diye konuştu.

"İnşallah aklıselim olur ve Sayın Başkan bunu düşünür"

Yurdakul, belediyenin kendilerinden eylül ayında yapılacak artıştan vazgeçmelerini istediğini anımsattı.

Enflasyon oranını masaya koyduklarını aktaran Yurdakul, şunları kaydetti:

"Bende diyorum ki artış oranı 6 aylık enflasyon. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı 15-20-25 ne çıkarsa üzerine 5'te ben koyuyorum 'belediyeye katkı olsun' diye. Açıklanacak olan yüzde 20, 25, 30'u bu bahsettiği 130 bin liradan düşeceğim ve ne çıkıyorsa onu maaş olarak alacağız. Bu teklifi yaptım, buna da sıcak bakmadı, 'Olmaz öyle şey.' dedi. İnsanların ekmeğiyle oynamak kadar kötü bir şey yok. İnsanların ailelerini, çocuklarını aç bırakmakla, açlıkla tehdit etmek kadar kötü bir şey olmaz. 1 Temmuz'a kadar sorun çözülmezse Egemenlik Binası önünde eyleme başlayacağız.

Bunları doğru bulmuyoruz. İnşallah aklıselim olur ve Sayın Başkan bunu düşünür. Kendisine buradan yine rica ediyorum; bu hiçbirimize yarar getirmez. 'Buradan 1000 kişiyi işten atarak ben belediyeyi rahatlatacağım.' diyor. Bu doğru değil. Sayın Başkan İzmir'de iş barışını, iş huzurunu bozmayalım. Doğru yerde buluşalım."

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Politika, Sendika, Ekonomi, Güncel, izmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de İşten Çıkarmalara Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz’e sürpriz talip 1 yıldır forma giymeyen Serdar Aziz'e sürpriz talip
7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı 7 katlı apartmanın taşıyıcı kolonu bomba gibi patladı
Katar: İran’a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz Katar: İran'a doğrudan yanıt verme hakkımızı saklı tutuyoruz
PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı PFDK başkanı istifa etti, yeni başkan açıklandı
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu İşte saldırı anı Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:42
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:31
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
22:10
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü
İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 17:42:41. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de İşten Çıkarmalara Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.